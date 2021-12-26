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感謝與善的循環　南仁湖服務區公益日義賣10萬助偏鄉小學

▲南仁湖育樂公司今日捐贈共10萬元給雲林偏鄉小學，希望將教育的觸角深入雲林角落，也期望有更多的企業及團體共襄盛舉，讓整個社會不斷朝向真、善、美的境界邁進。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲南仁湖育樂公司今日捐贈共10萬元給雲林偏鄉小學，希望將教育的觸角深入雲林角落，也期望有更多的企業及團體共襄盛舉，讓整個社會不斷朝向真、善、美的境界邁進。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

南仁湖育樂公司今（26）日透過歡樂公益日活動，捐贈共10萬元給雲林偏鄉小學，古坑興昌國小、崙背陽明國小、水林中興小學、水燦林國小和安分校、紅蘋果藝術音樂，希望將教育的觸角深入雲林角落，也期望有更多的企業及團體共襄盛舉，讓整個社會不斷朝向真、善、美的境界邁進。

海景世界企業於國道三號經營古坑服務區多年，長期關懷雲林偏鄉小學和偏鄉長青食堂，除每年聖誕節前夕會準備聖誕文具包贈送偏鄉學童外，也自服務區的專櫃「尤多拉夢想館」每月營收中提撥1%來資助偏鄉長青食堂。

▲南仁湖育樂公司今日捐贈共10萬元給雲林偏鄉小學，希望將教育的觸角深入雲林角落，也期望有更多的企業及團體共襄盛舉，讓整個社會不斷朝向真、善、美的境界邁進。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲古坑服務區舉辦「捐愛心~歡樂公益日」助學義買賣活動，邀請崙背鄉楊民國小學童表演烏克麗麗演奏。（圖／記者蔡佩旻攝）

今年雖遇疫情影響重創服務區營業收入，但海景世界企業決定關懷偏鄉不能受疫情影響，今日在古坑服務區舉辦「捐愛心~歡樂公益日」助學義買賣活動，邀請崙背鄉楊民國小學童表演烏克麗麗演奏、街頭藝人帶來懸絲偶表演，還有道農市集農產義賣、雲林縣啟智協會「籽要幸福-種子作品」義賣和利池音樂會等一系列活動。

崙背鄉陽明國小校長表示，感謝三地集團及南仁湖企業長期照顧偏鄉學童，今日孩子們受邀參與表演都很感動，平日的學習有展現的機會，讓孩子從參加服務學習自然地萌發更多自信，也能知道在未來有機會就能將更多所學貢獻社會。

水燦林小學和安分校葉主任表示，其實南仁湖服務區結緣已久，早在未合併前的和安國小時就已經種下溫暖的種子，每一年都主動前往關心學童從未間斷，去年更由集團企業員工裝扮成聖誕老公公突襲校園發禮物，給小朋友超大驚喜。葉主任說，這些善的種子在不知不覺下已經種在孩子們心中，再次感謝大家願意為孩子們付出。

▲南仁湖育樂公司今日捐贈共10萬元給雲林偏鄉小學，希望將教育的觸角深入雲林角落，也期望有更多的企業及團體共襄盛舉，讓整個社會不斷朝向真、善、美的境界邁進。（圖／記者蔡佩旻攝）

古坑服務區舉辦「捐愛心~歡樂公益日」助學義買賣活動，邀請崙背鄉楊民國小學童表演烏克麗麗演奏。（圖／記者蔡佩旻攝）

三地集團副董事長李宗熹致詞時表示，透過公益日活動，也想公開感謝一個人「利敏東」，大家所在的古坑服務區不同於其他國道服務區，較像是國道公園，充滿綠意盎然的大樹及草叢鮮花，這必須感謝十多年前任職於雲林工務所代理主任利敏東，今日特地邀請到利敏東夫人前來參與利池畔音樂會。

▲南仁湖育樂公司今日捐贈共10萬元給雲林偏鄉小學，希望將教育的觸角深入雲林角落，也期望有更多的企業及團體共襄盛舉，讓整個社會不斷朝向真、善、美的境界邁進。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲三地集團副董事長李宗熹透過公益日活動，公開感謝十多年前任職於雲林工務所代理主任利敏東，今日特地邀請到利敏東夫人前來參與利池畔音樂會。（圖／記者蔡佩旻攝）

李宗熹說，國道三號雲林段在完工通車的前3天，利敏東主任不幸於北上車道268公里附近因公殉職，古坑服務區特園區造景池塘命名為「利池」，感念利敏東主任為這個服務區留下最美的景色，所以包括今天青農們的捐增、利池畔的音樂會都是要感謝所有為休息區留下美好記憶的每一個人，希望故事與心意一直延續下去。

▲南仁湖育樂公司今日捐贈共10萬元給雲林偏鄉小學，希望將教育的觸角深入雲林角落，也期望有更多的企業及團體共襄盛舉，讓整個社會不斷朝向真、善、美的境界邁進。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲古坑服務區特園區造景池塘命名為「利池」，感念利敏東主任為這個服務區留下最美的景色，今日由紅蘋果藝術音樂為池畔音樂會演奏。（圖／記者蔡佩旻攝）

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