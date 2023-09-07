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中尉尋短母下跪淚控！邱國正道歉　海軍承諾：邀家屬見證釐清疑慮

▲▼ 海陸中尉排長軍中之死　母見國防部長下跪要真相 。（圖／民眾提供）

▲海陸中尉排長軍中之死　母見國防部長下跪要真相 。（資料照／民眾提供）

記者陶本和、蘇晏男／台北報導

海軍陸戰隊99旅子儀營區，日前一名23歲鄭姓中尉陳屍在營區宿舍後方的榕樹下，家屬質疑兒子死因不單純，昨（6日）回到營區招魂時，剛好遇到國防部長邱國正；而邱國正當面向家屬道歉，承諾把事件釐清。對此，海軍7日表示，會配合釐清案情，若有不法絕不寬貸，且承諾在調查部分，會按照法規規定，邀請家屬見證，釐清疑慮。

鄭姓中尉的家屬6日返回營區招魂時，碰上邱國正，而邱國正也主動表達慰問，並再次代表國防部向家屬致歉。而鄭母見到部長後，當場下跪請求真相，「我這麼乖的兒子，把他交給我們國家，如果戰死就算了，但今天是我們被國家逼的，一定要幫他討回公道。」

鄭母淚訴，她要知道她的兒子到底犯了什麼滔天大錯，非要這樣子把他逼死，他犯了什麼錯嗎？一定要真相...她一個孩子好好的在這裡，怎麼會變成這樣。

邱國正則當場承諾，一定會給各位一個答案，把這件事情釐清。他向家屬說，雖然不能說交代以後會毫無遺憾，「但最起碼你們的疑問，我要跟你們講清楚，這是我們要努力的，該要懲處，該法辦的絕對不手軟。」

對此，海軍司令部海軍參謀長吳立平7日在國防部例行記者會上表示，鄭姓排長平時的工作表現正常，各項任務也能完成，目前全案由檢警調查當中，會配合釐清案情，若查有不法，絕對依法偵辦、絕不寬貸。

另外，針對家屬所質疑的，鄭中尉是「被自殺」，且不信任國軍，後續會如何溝通？吳立平表示，他們也不希望看到憾事發生，能夠體諒父母心裡承受的壓力，後續會持續溝通跟接觸，撫卹或案情釐清也會持續加強作為，調查部分會按照法規規定，邀請家屬見證，釐清疑慮。

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