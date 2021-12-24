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聖誕前夕大手牽小手感恩慶　西螺安定國小學童變裝踩街報佳音

記者蔡佩旻／雲林報導

今晚是平安夜，明（25）日就是一年一度的耶誕節，許多人都會在這歡樂的節日與朋友聚會歡慶佳節，雲林縣許多國小白天舉辦耶誕節活動，斗六市鎮南國小把「鎮南振興券」裝在扭蛋內，全校1260名師生一起玩扭蛋歡度佳節；西螺鎮安定國小及安定非營利幼兒園以大鼓車帶領小朋友踩街報佳音。

▲今日上午西螺鎮安定國小全校小朋友及安定非營利幼兒園小朋友各個以簡單的變裝打扮，在大鼓車前導下，著長達100多公尺的遊行隊伍，沿著埔心路徒步1公里報佳音。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲今日上午西螺鎮安定非營利幼兒園小朋友各個以簡單的變裝打扮，沿著埔心路徒步1公里報佳音。（圖／記者蔡佩旻攝）

今日上午西螺鎮安定國小全校小朋友及安定非營利幼兒園小朋友各個以簡單的變裝打扮，在大鼓車前導下，由校長洪孟真、校友雲林縣議員李明哲、家長會長關原吉及志工家長們，帶領著長達100多公尺的遊行隊伍，沿著埔心路徒步1公里報佳音「明天是75周年校慶，歡迎叔叔伯伯阿姨回母校同樂！」

▲今日上午西螺鎮安定國小全校小朋友及安定非營利幼兒園小朋友各個以簡單的變裝打扮，在大鼓車前導下，著長達100多公尺的遊行隊伍，沿著埔心路徒步1公里報佳音。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲經過雲林縣議員李明哲服務處時，服務處人員特別安排高空拉炮迎接，高空落下的亮片宛如雪花，孩子們開心尖叫，更準備拐杖巧克力讓孩子們當點心。（圖／記者蔡佩旻攝）

安定國小的耶誕踩街活動超創意，不僅由宮廟大鼓車當前導、還有一輛電動四輪車改裝的「雪橇」搭載走不動的小朋友，國小中、高年級學生更特別準備快閃表演，瞬間讓整個社區都熱鬧起來。

▲今日上午西螺鎮安定國小全校小朋友及安定非營利幼兒園小朋友各個以簡單的變裝打扮，在大鼓車前導下，著長達100多公尺的遊行隊伍，沿著埔心路徒步1公里報佳音。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺警分局和心派出所副所長林勝智特地準備小禮物分送小朋友，宛如聖誕老公公般讓孩子們樂得笑呵呵。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

孩子們可愛的一句句「聖誕快樂」讓沿路店家與買菜的婆婆媽媽都驚喜笑得闔不攏嘴，不停揮手回應，經過雲林縣議員李明哲服務處時，服務處人員特別安排高空拉炮迎接，高空落下的亮片宛如雪花，孩子們開心尖叫，更準備拐杖巧克力讓孩子們當點心。

▲今日上午西螺鎮安定國小全校小朋友及安定非營利幼兒園小朋友各個以簡單的變裝打扮，在大鼓車前導下，著長達100多公尺的遊行隊伍，沿著埔心路徒步1公里報佳音。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣議員李明哲陪學生們踩街外更一同手足舞蹈融入團隊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

安定國小校友、雲林縣議員李明哲受訪表示，這是我的母校75週年校慶活動之一，因為明天就是安定國小75週年校慶，今天在聖誕節的前夕，洪孟真校長與張惟淑園長以及家長會關會長戴著國小與幼兒園小朋友到社區踩街，邀請學區內的大學長大學姊回來參加明天的校慶典禮，明天有一個很可愛的大象彩繪，大象溜滑梯是校友們共同的兒時回憶，大家為它做漂亮的裝扮，歡迎學長學姊們大家都一起回來歡慶75週年。

▲今日上午西螺鎮安定國小全校小朋友及安定非營利幼兒園小朋友各個以簡單的變裝打扮，在大鼓車前導下，著長達100多公尺的遊行隊伍，沿著埔心路徒步1公里報佳音。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲幼兒園學童變裝成蝙蝠俠與軍人。（圖／記者蔡佩旻攝）

斗六市鎮南國小家長會贊助校方學生寫下耶誕禮物夢想，也請小朋友展開一個月的行善，通過老師和家長的考核與認證才把夢想清單提供給善心人士。鎮南國小校長梁博雍表示，12月1日就開始布置校園，藉著感恩氣氛發起「一幣之力送愛心」活動， 12月16日校慶運動會義賣了400件校友、家長捐的物品，募集6萬元善款全部捐贈給一心育幼院，讓孩子學習感恩與惜福。

▲今日上午西螺鎮安定國小全校小朋友及安定非營利幼兒園小朋友各個以簡單的變裝打扮，在大鼓車前導下，著長達100多公尺的遊行隊伍，沿著埔心路徒步1公里報佳音。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲家長利用零食包裝袋，讓孩子一秒變成超大餅乾包。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今日上午西螺鎮安定國小全校小朋友及安定非營利幼兒園小朋友各個以簡單的變裝打扮，在大鼓車前導下，著長達100多公尺的遊行隊伍，沿著埔心路徒步1公里報佳音。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗六市鎮南國小把「鎮南振興券」裝在扭蛋內，全校1260名師生一起玩扭蛋歡度佳節。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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雲林聖誕節報佳音安定國小踩街變裝

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