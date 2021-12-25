武德要從小培養！雲林10所小學獲贈10套射擊器材　將納入課程

記者蔡佩旻／雲林報導

怪怪貿易股份有限公司董事長廖英熙為推廣全民國防理念，今（25）日於雲林縣斗南石龜國小舉辦「崇文尚武-文武雙全」公益捐贈儀式。怪怪貿易股份有限公司捐贈專業軟氣槍射擊訓練器材，亦邀請中部地區六十餘所學校校長參加射擊交流體驗，期全民國防理念普及於校園，為國家培養出文武合一的有為青年。

怪怪貿易公司今日於斗南石龜國民小學，將十套專業軟氣槍射擊訓練器材贈予十所學校，石龜國小、文安國小、斗南國小、龍巖國小、舊庄國小、明倫國小、光復國小、陽明國小、古坑國中小、崙豐國小，此外，更準備十套品格教育文創教材「弟子規」、「天庭小子-小乾坤」、「悠遊字在」，讓學生「崇文尚武-文武雙全」。

▲怪怪貿易股份有限公司董事長廖英熙為推廣全民國防理念，今日於雲林縣斗南石龜國小舉辦「崇文尚武-文武雙全」公益捐贈儀式。（圖／記者蔡佩旻攝）

怪怪貿易董事長廖英熙致詞表示，從雲林石龜國小做起，這是一個起點，孩子文武雙修，有文的修養以及武的段練，全民都能成為鬥士，武德從小培養，不僅可運用在軍事、國防、甚至經營企業理念，將MIT打出利潤收回台灣，全民強化經濟，這是也我們的目標。

雲林縣長張麗善表示，廖英熙董事長是雲林傑出人才，今日回到雲林除捐贈十套射擊器材更捐贈品格教材，最重要是提倡國防教育、品格教育能夠創文武雙全的人才，讓我非常感動，雲林人不論在何處都能凝聚力量為家鄉的未來更加茁壯而貢獻，也能與國際接軌。

▲先打一萬發瞄準射擊，再打一萬發直覺射擊，因為前面一萬發的練習已產生「肌肉記憶」如此的直覺射擊如果打得到目標就比對手快0.01秒，以熟能生巧的概念來做訓練。（圖／記者蔡佩旻攝）

張麗善說，以廖董事長事業成就與高度視野相當廣闊，非常希望藉由他本身以身作則帶動地方也能培育莘莘學子，足以看出對家鄉的情感非常重視，也希望雲林縣的下一代能夠接軌國際，我們能培養更多人才，全民教育都有國防意識，保衛社稷國家；而品格教育向下扎根是奠定孩子人品非常重要的基礎，對其善舉我相當感謝。

怪怪貿易董事長廖英熙受訪表示，本公司所研發器材為世界多項專利，除了國外有許多金氏紀錄者愛用之外，也捐贈國軍做射擊訓練使用，最好的器材用在專業訓練上相當經濟實惠、有效率，例如先打一萬發瞄準射擊，後面再打一萬發直覺射擊，因為前面一萬發的練習已產生「肌肉記憶」如此的直覺射擊如果打得到目標就比對手快0.01秒，以熟能生巧的概念來做訓練。

▲怪怪貿易公司董事長廖英熙，今日於斗南石龜國民小學，將十套專業軟氣槍射擊訓練器材贈予十所學校，石龜、文安、斗南、龍巖、舊庄、明倫、光復、陽明、古坑、崙豐等十位國小校長受贈。（圖／記者蔡佩旻攝）

廖英熙說，經過受訓成為能打的戰士後，最重要做心理訓練，從「善」開始學習，從小時候的禮義廉恥、尊師重道等，才不會成為只會武力的屠夫增加社會暴戾之氣。我們不希望產生、製造很多的屠夫，是希望有更多正義的戰士，在社會上、國際上發揮正能量，所以文武雙全從小建立。

▲立法委員劉建國表示，台灣目前正面對很多挑戰，國家需要全體人民都有衛國的共識，所以明年會成立全民防衛動員署。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

立法委員劉建國表示，台灣目前正面對很多挑戰，國家需要全體人民都有衛國的共識，所以明年會成立全民防衛動員署，整合常備兵役、後備兵力或是民間力量，整合細節包含訓練。現況募兵制時間短，在基本武器訓練普遍不足，所以今天料董事長願意提供器材訓練，讓孩子從小訓練，對社會貢獻相當高。

▲廖英熙說，希望有更多正義的戰士，在社會上、國際上發揮正能量，所以文武雙全從小建立。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

怪怪貿易股份有限公司成立於1986年，董事長廖英熙初期以專櫃方式於西門町商圈設櫃販售新奇精品，日後陸續引進玩具槍及各國軍警用品並成立萬年店、南京店、士林店以及台中、高雄市各一個販售據點，以擴大銷售範圍，並推廣生存遊戲活動，其所開發高品質BB槍，不僅槍支外銷國外，還被美國評為最實用的BB槍冠軍，被玩家讚譽為台灣之光。



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