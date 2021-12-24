日統客運雲林-台北4路線不停駛　董座喊話交通部：別再卡關

▲日統客運董事長林義風表示，目前公司營運正常，該路線也朝繼續行駛方向運作，但若優待票差額、車輛汰換卡關等問題無法解決，即使公司有心恐怕也難以繼續經營下去。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

日統客運原宣布斗六、四湖、北港、民雄往返台北等路線於明年到期不再營運。公路總局長許鉦漳今表示，經協調後日統決議繼續營業，已辦理續營計劃。董事長林義風則說，目前公司營運正常，該路線也朝繼續行駛方向運作，但若優待票差額、車輛汰換卡關等問題無法解決，即使公司有心恐怕也難以繼續經營下去。

日統客運公司從雲林往返之斗六—台北、北港─台北、四湖─台北、中正大學─台北4條國道路線，11月發文給公路總局，表示4條國道客運路線明年2月4日營運期程到期後不再續營，2條公路客運路線預計2024年到期後也不續營。而公路總局局長許鉦章今天表示，上週日統客運董事長林義風已明確表示不會停駛。

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日統客運董事長林義風今天受訪證實，已和公路總局協調並答應不會停駛。林義風強調，公共運輸是公共財，有其要負起的社會責任，但是客運必須建立最安全的旅運制度，也須要照顧員工與駕駛，如果長期無法獲利，提供員工更優質照顧，無法持續投資建立更安全的制度，即使有心經營也會被環境淘汰。

林義風指出，他經營客運業已25年，一直以來都是用最好的車，建立最安全旅運模式，但連規劃一個購車案買世界最好、最環保的車輛，卻卡在交通部的法規，面臨投資障礙。另外，國道客運優惠票差額問題等已經好多年，卻一直沒有解套，同樣是經營客運，有些縣市客運公司可獲補助，有些客運公司卻無法補助，實在沒有道理，也不公平。

林義風說， 大眾安全不能打折，他經營客運也不是一定就要賺錢，但必須建立一套安全制度，包括車輛汰換、年輕駕駛招聘等都要完整，才能保障旅客安全，希望公路總局協助解決。



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