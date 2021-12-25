車停家門外白線遭開單！申訴仍吞900罰款　監理站一張照猛打臉

▲雲林潘姓女車主，十多年來都把車停在家門口前白線處，今年7月卻突然收違規罰單，便向監理站提出申訴，但申訴結果仍告知她得繳納900元罰鍰。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣一名潘姓女車主，十多年來都把車停在家門口前白線處，今年7月初卻突然收到一張違規停車的罰單，讓她十分意外，為此向監理站提出申訴，但申訴結果仍告知她得繳納900元罰鍰。雲林監理站表示，該女子停放車輛處雖然是白線，但車身佔據近一半車道，明顯侵害其他用路人權益，得依法開罰。

據了解，潘姓女車主申訴時主張，她將車子停在家門前已經十幾年，遵守法規將車輛依順行方向停放，緊靠道路邊緣，而且附近是住宅區，來往車輛不多，加上車道寬廣，即便有車仍可順暢通行，附近住戶也都習慣這樣停車，卻都和她一樣突然被檢舉，遭警方以「在顯有妨礙其他人、車通行處所停車」為由開罰，她越想越不服氣，立刻向監理站提起申訴。

雲林監理站長吳孟峰表示，著手進行了解後，發現該部違規車輛雖然停放在白線處，看似沒有問題，其實車身一半已經佔據車道，導致行駛經過的車輛必須違規跨越雙黃線至對向車道才能通過，明顯違反道路交通安全管理處罰條例第56條第1項第5款規定：「在顯有妨礙其他人、車通行處所停車」。

雲林監理站長吳孟峰提醒，白線停車一定要先確認該白線是否為「15公分」寬的道路邊線，再來就要確認車身是否能全部進入道路邊線右側，如果車身右側緊靠道路邊緣，左側車身仍超出白色邊線，或是左側車輪恰好壓在白線上，就應該另覓他處合法停車，以免影響交通順暢及吃上900元罰款。

▲如果車身右側緊靠道路邊緣，左側車身仍超出白色邊線，或是左側車輪恰好壓在白線上，就應該另覓他處合法停車，以免影響交通順暢及吃上900元罰款。（圖／雲林監理站提供）





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