　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

車停家門外白線遭開單！申訴仍吞900罰款　監理站一張照猛打臉

▲雲林潘姓女車主，十多年來都把車停在家門口前白線處，今年7月卻突然收違規罰單，便向監理站提出申訴，但申訴結果仍告知她得繳納900元罰鍰。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林潘姓女車主，十多年來都把車停在家門口前白線處，今年7月卻突然收違規罰單，便向監理站提出申訴，但申訴結果仍告知她得繳納900元罰鍰。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣一名潘姓女車主，十多年來都把車停在家門口前白線處，今年7月初卻突然收到一張違規停車的罰單，讓她十分意外，為此向監理站提出申訴，但申訴結果仍告知她得繳納900元罰鍰。雲林監理站表示，該女子停放車輛處雖然是白線，但車身佔據近一半車道，明顯侵害其他用路人權益，得依法開罰。

據了解，潘姓女車主申訴時主張，她將車子停在家門前已經十幾年，遵守法規將車輛依順行方向停放，緊靠道路邊緣，而且附近是住宅區，來往車輛不多，加上車道寬廣，即便有車仍可順暢通行，附近住戶也都習慣這樣停車，卻都和她一樣突然被檢舉，遭警方以「在顯有妨礙其他人、車通行處所停車」為由開罰，她越想越不服氣，立刻向監理站提起申訴。

雲林監理站長吳孟峰表示，著手進行了解後，發現該部違規車輛雖然停放在白線處，看似沒有問題，其實車身一半已經佔據車道，導致行駛經過的車輛必須違規跨越雙黃線至對向車道才能通過，明顯違反道路交通安全管理處罰條例第56條第1項第5款規定：「在顯有妨礙其他人、車通行處所停車」。

雲林監理站長吳孟峰提醒，白線停車一定要先確認該白線是否為「15公分」寬的道路邊線，再來就要確認車身是否能全部進入道路邊線右側，如果車身右側緊靠道路邊緣，左側車身仍超出白色邊線，或是左側車輪恰好壓在白線上，就應該另覓他處合法停車，以免影響交通順暢及吃上900元罰款。

▲雲林潘姓女車主，十多年來都把車停在家門口前白線處，今年7月卻突然收違規罰單，便向監理站提出申訴，但申訴結果仍告知她得繳納900元罰鍰。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲如果車身右側緊靠道路邊緣，左側車身仍超出白色邊線，或是左側車輪恰好壓在白線上，就應該另覓他處合法停車，以免影響交通順暢及吃上900元罰款。（圖／雲林監理站提供）


►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►武德要從小培養！雲林10所小學獲贈10套射擊器材　將納入課程

►庇佑幼兒平安長大　西螺福興宮送媽祖加持圍兜兜

►斗六虎年燈會擴大燈區　太平老街8米燈籠海超美

►日統客運雲林-台北4路線不停駛　董座喊話交通部：別再卡關

►聖誕前夕大手牽小手感恩慶　西螺安定國小學童變裝踩街報佳音

►國際牌IH電磁爐、麵包機打折了！

ET快訊
世界最壯男孩「8歲練出洗衣板」　鬆垮現況曝光
「台灣綜藝一姐」曬中國身分證！　喜喊：落葉要歸根
莫允雯自曝私藏「13分情慾影片」　半裸激戰一刀未剪
聖誕節「4星座」買彩券有望中獎！　招財撇步一次看
王力宏認「沒那麼乾乾淨淨」：硬碟裡見不得人！　網挖影片驚呆
快訊／大雨＋低溫特報齊發！　雨彈襲4縣市

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

遭媽男友「侵犯94次」！12歲少女悲吐：盡量閃開他還是硬上

這個大老闆超沒品！餐廳內抽菸被勸阻　竟爆嗆：見一次打一次

20男女躲老舊公寓「做壞事」！她聽敲門聲以為有生意　門一開傻了

車停家門外白線遭開單！申訴仍吞900罰款　監理站說話了

高雄街頭「無差別」雙人格鬥　熱褲辣妹勸架反遭推倒慘摔地

奧少年不夠軟Q！高警分局長帶跳健康操　公嬤笑了：我都比你強

少年遭逼吞狗屎電擊凌虐！3腳趾截肢不算重傷害　被害補助落空

武德要從小培養！雲林10所小學獲贈10套射擊器材　將納入課程

阿嬤騎士橫載超長鐵管！跨2車道招搖過街　路人嚇壞驚險閃避

投資詐騙成長1.7倍！基隆男網交乾妹妹　被誆「2百萬全飛了」

李妍瑾曝14年前被彈頭約泡湯「強壓床亂摸」　怒嗆「出來對質」他道歉求原諒：我有小孩

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

懂事女兒聽媽「剖肚生她」爆哭道歉　下秒尷尬問：妳下面為什麼有毛？

老婆教育小孩！霸氣尪幫求情　話說出口秒被瞪...一起受罰XD

「聲林3」李杰明《差不多先生》超炸　艾怡良變迷妹「邊看邊阿阿叫」

失業男闖超商大喊「我要搶劫！」　店員忙結帳...他排隊3分鐘求報警

雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒

7奴才樓梯下高舉手機鬼吼鬼叫　「柴柴軍團」傻眼：爸媽都瘋了？

哈林送禮物「誰認識哈寶寶？」　Lulu秒回：不知道…徐佳瑩「High跳經典曲」

乘客高鐵上淚崩唸「救救爸爸吧」　車長+服務員跪地安撫！她笑了

遭媽男友「侵犯94次」！12歲少女悲吐：盡量閃開他還是硬上

這個大老闆超沒品！餐廳內抽菸被勸阻　竟爆嗆：見一次打一次

20男女躲老舊公寓「做壞事」！她聽敲門聲以為有生意　門一開傻了

車停家門外白線遭開單！申訴仍吞900罰款　監理站說話了

高雄街頭「無差別」雙人格鬥　熱褲辣妹勸架反遭推倒慘摔地

奧少年不夠軟Q！高警分局長帶跳健康操　公嬤笑了：我都比你強

少年遭逼吞狗屎電擊凌虐！3腳趾截肢不算重傷害　被害補助落空

武德要從小培養！雲林10所小學獲贈10套射擊器材　將納入課程

阿嬤騎士橫載超長鐵管！跨2車道招搖過街　路人嚇壞驚險閃避

投資詐騙成長1.7倍！基隆男網交乾妹妹　被誆「2百萬全飛了」

保全代班4天　38歲新竹哥「每月爽領7萬」！真相驚呆了

遭媽男友「侵犯94次」！12歲少女悲吐：盡量閃開他還是硬上

染尿道炎拒愛愛　半夜突感「下體有異物」驚醒！男友：高潮治百病

全球14城市「跨年煙火辦不辦」一次看　歐洲怕爆Omicron幾乎沒得看

Omicron壓境「下一波大流行何時來？」　專家分析：春節後機會大

梅花鹿「耶誕打扮」趴地咀嚼紅蘿蔔！　網笑：怎麼還沒上工

吸睛「水水耶誕樹」柳川登場　台中10米高珍珠奶茶耶誕樹點燈亮相

洪總轉任富邦顧問　高國輝感謝這兩年用心付出

《國橋2》製作人心寒發文　揭電視台「宣傳行銷都沒了」內幕

台東林區管理處招募守護山林新血　70考生競爭力搶7名額

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

社會熱門新聞

快訊／找到了！桃園運動股長遺體20樓高斷崖尋獲

瑪莎惡少把男大生打重傷！竟反告傷害：他也有動手

Toyz涉販毒慘遭黑吃黑！現況曝光　死對頭統神笑看內幕

愛女生前遭性侵！父為討公道動私刑打死他

嘉義1122傳說揭密！「嘉義大善人」黑歷史起底

轎車逆撞貨車　駕駛當場慘死

醉女唱完歌搭小黃　惡狼運將載到工地硬上

老公同志網站約砲　妻崩潰訴離

營區大門哨兵不見了　原來是蹲著睡覺

快訊／蘇花改「5車連環撞」！出口全線封閉

「待轉大富翁」2人拆號誌遭警壓制

北市東區酒店槍擊！離場爆衝突　莽男開槍打人大腿

車禍理賠1萬8談不攏　6煞球棒狂砸麵店　

色男誆「看貓」硬上得逞　辯：交友軟體=約砲

更多熱門

相關新聞

雲林區漁會烏魚子推廣　成功建立「烏魚的故鄉」形象

雲林區漁會烏魚子推廣　成功建立「烏魚的故鄉」形象

雲林區漁會今（25）日在箔子寮漁港漁產品直銷中心主辦的漁村特色漁產品產業行銷推廣活動，連續舉辦15年不斷的創造在地烏魚產值，提高烏魚產業知名度，更成功建立雲林為「烏魚的故鄉」品牌形象。今日除了頒發烏魚子評鑑獎項外，更有漁產品促銷、農特產品展售、烏魚美食料理品嚐等相當熱鬧。

雲林10所小學獲贈10套射擊器材　將納入課程

雲林10所小學獲贈10套射擊器材　將納入課程

雲林蔬果再外銷17噸今封櫃啟航

雲林蔬果再外銷17噸今封櫃啟航

日統董座喊話交通部：別再卡關

日統董座喊話交通部：別再卡關

聖誕前夕大手牽小手　安定國小學童報佳音

聖誕前夕大手牽小手　安定國小學童報佳音

關鍵字：

雲林監理站雲林違規停車道路交通處罰條例申訴

讀者迴響

熱門新聞

包小柏痛失22歲女兒！

聖誕老人到！今晚10:41通過台北

21歲男大生做太久　應召女報警處理

大量苦主湧現！這代iPhone電池續航糟　出門2小時剩50%

女歌手聖誕節宣布懷孕了！

王力宏暫退演藝圈大轉行？　全資100%持股入主新事業

包小柏骨髓移植愛女1年宣告失敗！衍生更加嚴重結果

福原愛爆元旦宣布再婚！日媒酸「搶人老公扶正」被曝動向

包小柏痛失愛女　大哥包偉銘沉痛發聲

最尷尬姓氏第一名　女生都害羞了

元旦10大新制一次看！4類人打2劑疫苗才可上工　

包小柏22歲愛女「循環著痛苦」疑罹罕病逝！

背包中找到血腥獅頭　震撼畫面曝光

豆瓣台劇排行《華燈初上》排第6

前奧運金牌中國名將評戴資穎

更多

最夯影音

更多
李妍瑾曝14年前被彈頭約泡湯「強壓床亂摸」　怒嗆「出來對質」他道歉求原諒：我有小孩

李妍瑾曝14年前被彈頭約泡湯「強壓床亂摸」　怒嗆「出來對質」他道歉求原諒：我有小孩
貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

懂事女兒聽媽「剖肚生她」爆哭道歉　下秒尷尬問：妳下面為什麼有毛？

懂事女兒聽媽「剖肚生她」爆哭道歉　下秒尷尬問：妳下面為什麼有毛？

老婆教育小孩！霸氣尪幫求情　話說出口秒被瞪...一起受罰XD

老婆教育小孩！霸氣尪幫求情　話說出口秒被瞪...一起受罰XD

「聲林3」李杰明《差不多先生》超炸　艾怡良變迷妹「邊看邊阿阿叫」

「聲林3」李杰明《差不多先生》超炸　艾怡良變迷妹「邊看邊阿阿叫」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面