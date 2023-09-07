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社會 社會焦點 保障人權

振奮！國3火燒車釀追撞「駕駛慘壓車底」　送醫搶救生命徵象穩定　　

▲國道3號南下197K發生追撞火燒車禍。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲國道3號南下197K發生追撞火燒車禍。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

30歲林姓男子駕駛廂型車，昨(6)日晚間行經國3南下197.7K時，車子突然故障引發火花，隨即與另一名女乘客將車上貨物搬下車，不料被後方3車追撞，林男閃避不及，被壓在一部自小客車下，下肢受有燒燙傷、頭部撕裂傷當場無呼吸心跳，送彰基急救，上午院方傳來好消息，林男生命徵象穩定，但意識仍不清楚，昏迷指數只有3，在加護病房插管治療。

彰化縣消防局昨夜19時56分據報，國道3號南向197.7公里發生火燒車意外，立即調派4個消防分隊(東區、彰化、和美、伸港)，消防車7輛、救護車3輛、消防人員20人，由東區分隊長白湧文指揮搶救。

▲國道3號南下197K發生追撞火燒車禍。（圖／記者唐詠絮翻攝）

消防局指出，現場是一部廂型車起火燃燒，林男駕駛下車後遭後方車輛追撞，造成後方2台自小客車及1輛休旅車車禍事故，林男被壓在其中一輛自小客車底，無呼吸心跳，消防人員協助他脫困後送往彰基，起火車輛部分由到場車組佈署泡沫水線，迅速撲滅。

▲國道3號南下197K發生追撞火燒車禍。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰基表示，林姓男子昨晚8點40多分送到醫院呈現OHCA，經過急救恢復心跳，生命跡象穩定，到院時身上有燒傷、集中在雙下肢、面積有2-3度大約有20% ，頭部及臉部有撕裂傷院方有縫合，昏迷指數只有3，目前在加護病房插管治療中。

國道公路警察局第七公路警察大隊指出，林姓男子雖然現場呈現OHCA，但送醫搶救後恢復生命跡象，並呼籲用路人，平時做好車輛定期保養，上路前檢查車況，若行進中發現有異常，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員應儘速下車至護欄外或安全處所待援，切勿停留在車道上，並利用1968專線或110通報處理。

▲國道3號南下197K發生追撞火燒車禍。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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