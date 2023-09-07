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社會 社會焦點 保障人權

超商水果太可口！他拿3盒廁所狂嗑　「火龍果+奇異果」吃光剩遺骸

記者邱中岳／台北報導

北市警局中正一分局日前接獲報案，有1家超商員工發現1名男子形跡鬼祟，還將3盒水果帶進去廁所，男子出來後，店員在裡面找到3個水果盒「遺骸」，由於男子沒錢可付，店員只能通知警員到場處理，並將男子帶回派出所偵訊，訊後依竊盜罪嫌送辦。

警方調查，在8月底某日下午2時許，1名35歲的許姓男子跑進中正區的一家超商，因為行跡鬼祟早就被店員盯上，店員發現許左顧右盼，拿走架上的2盒火龍果、1盒奇異果，塞進塑膠袋後立刻拔腿往廁所狂奔，店員立刻盤點架上水果盒數量。

▲▼他拿3盒水果到廁所狂嗑，吃完後出來被店員逮個正著。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲他拿3盒水果到廁所狂嗑，吃完後出來被店員逮個正著。（圖／記者邱中岳翻攝）

機警的店員立刻盤點架上水果，發現3盒水果遺失，等許男離開廁所時上前詢問，見許說不出話，立刻進去廁所查看，果然發現3個水果盒的遺骸，讓店員直接通知警方到場，警方到場後將許姓男子帶回派出所偵訊。

▲▼他拿3盒水果到廁所狂嗑，吃完後出來被店員逮個正著。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲許男見超商水果可口，直接拿3盒到廁所狂嗑。（圖／記者邱中岳翻攝）

許姓男子表示，平時以打零工維生，因為在超商發現水果看起來很可口，又沒錢支付，所以想說帶進去廁所「品嘗」，沒想到最後被店員發現，店員指出，3盒水果共計2百元，當時見到許形跡鬼祟才會多加注意。

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