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庇佑幼兒平安長大　西螺福興宮送媽祖加持圍兜兜

▲雲林西螺福興宮推出一款超卡哇伊，上面繡有Q版太平媽圖像的圍兜兜，免費送給雲、彰兩縣濁水溪兩岸10鄉鎮的新生幼兒，守護寶貝們平安長大。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林西螺福興宮推出一款超卡哇伊，上面繡有Q版太平媽圖像的圍兜兜，免費送給雲、彰兩縣濁水溪兩岸10鄉鎮的新生幼兒，守護寶貝們平安長大。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者李政遠／雲林報導

雲林縣西螺福興宮太平媽祖廟香火鼎盛，廟中祭祀掌管婦女產育的「註生娘娘」，許多結婚多年夫妻未有子嗣，紛向太平媽祖、註生娘娘祈願，如願平安生下兒女，準備油飯、麻油雞等，答謝媽祖的恩澤；廟方特別推出一款超卡哇伊，上面繡有Q版太平媽圖像的圍兜兜，免費送給雲、彰兩縣濁水溪兩岸10鄉鎮的新生幼兒，守護寶貝們平安長大。

西螺福興宮設計製作超可愛的圍兜兜，上繡有Q版太平媽圖像外，每條幼兒圍兜兜，廟方都經過媽祖、祝生娘娘加持祈福，讓穿在身上的小寶貝受到庇護平安成長。這款圍兜兜廟方將送給居住太平媽祖出巡所遶境彰化、雲林在濁水溪兩岸的鄉親，從2022年1月1日出生的元旦寶寶開始，至2022年12月31日出生的嬰兒，家長持兒童手冊即可前往領取一份。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，最近很多許願的婦女成功懷孕，生產後回到宮答謝媽祖、註生娘娘的恩澤，台灣少子化嚴重，為提高生育率，製作了一萬件Q版太平媽圍兜兜，免費索取範圍：雲林縣西螺鎮、二崙鄉、崙背鄉、莿桐鄉、林內鄉等5個鄉鎮；彰化縣溪州鄉、埤頭鄉、竹塘鄉、北斗鎮、二水鄉等5鄉鎮，共10個太平媽遶境所經鄉鎮新生兒，歡迎新生兒父母持兒童手冊蒞臨索取。

民俗專家李寶全說，天上聖母俗稱媽祖、媽祖婆，慈悲為懷，體恤黎民百姓，也是幼兒保護神之一。註生娘娘，俗稱「註生媽」，又作「送子娘娘」、陳夫人、臨水夫人、順天聖母等。在民間宗教信仰是閩南、台灣一帶最受尊奉的生育之神，主職掌管婦女的懷孕、生產的神仙，是許多不孕婦女或懷孕婦女的信仰寄託。

▲雲林西螺福興宮推出一款超卡哇伊，上面繡有Q版太平媽圖像的圍兜兜，免費送給雲、彰兩縣濁水溪兩岸10鄉鎮的新生幼兒，守護寶貝們平安長大。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺福興宮設計製作超可愛的圍兜兜，上繡有Q版太平媽圖像外，每條幼兒圍兜兜，廟方都經過媽祖、祝生娘娘加持祈福，讓穿在身上的小寶貝受到庇護平安成長。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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西螺福興宮太平媽雲林新生兒圍兜兜

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