陳子瑜揭國民黨、凌濤論述邏輯「三奇」：顏寬恒選情更艱困了

▲台灣基進左營楠梓市議員參選人陳子瑜。（圖／台灣基進提供）



記者陶本和／台北報導

昔稱「攻勢凌厲如波濤」的國民黨文傳會主委凌濤，26日痛批民進黨中二選區候選人林靜儀。不過，台灣基進黨議員參選人陳子瑜整理出凌濤論述邏輯的「三奇」，嘲諷他是「攻勢凌亂，處處驚濤」，認為這只會讓國民黨中二選區候選人顏寬恒選情更艱困。

陳子瑜表示，國民黨為了扭轉顏寬恒節節敗退的局面，出手越來越不成章法，一副搖搖欲墜的模樣。他疑惑地說，凌濤稱林靜儀不惜把中二選區與台中市切割，這就奇怪了，林靜儀呼籲盧秀燕不要只當顏家的，而是全台中的長，凌濤自動把顏家替換成中二，是把中二當成顏家的意思？

第二，陳子瑜指出，凌濤指控「空降的林靜儀為中二選民做了什麼？答案是零」，這就奇了，林靜儀唸中女中，在中山醫學院就讀，看診十幾二十年以上，接生過的中二選民嬰兒不知多少，這叫做空降？

第三，凌濤說林靜儀政治口水，而顏寬恒提出政策三箭。陳子瑜說，這更奇了，林靜儀早就提出10帖良方，反倒是「莊園顏選」的醜聞一個個爆，顏寬恒自己說不清楚，還用提告方式想逼人閉嘴，這才可笑，「提油救火，正是在說凌濤跟國民黨」。

▼文傳會主委凌濤。（圖／國民黨提供）

