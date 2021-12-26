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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「空降林靜儀露出本性」　國民黨：為了政黨利益切割選民

▲民進黨公投說明會台北場，台中第二選區候選人林靜儀致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨台中市第二選舉區立委補選參選人林靜儀。（圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨台中市第二選舉區立委補選參選人林靜儀25日表示，台中市長盧秀燕是全台中的市長，「不是顏家的」。對此，國民黨文傳會主委凌濤26日斥責，林靜儀心中只剩下政治，為了政黨利益，不惜把中二選民與台中市切割，不顧在地建設發展，應該向所有中二選民道歉」。

國民黨26日發布新聞稿指出，盧秀燕昨天與國民黨台中市第二選舉區立委補選參選人顏寬恒同框霧峰民生橋開工祈福典禮，共同為民眾爭取建設，然而林靜儀卻失控怒嗆「妳是全台中的市長、不是顏家的」。

凌濤表示，林靜儀心中只剩下政治，為了政黨利益，不惜把中二選民與台中市切割，不顧在地建設發展，「林靜儀應該向所有中二選民道歉」。

凌濤提到，盧秀燕過去與顏寬恒、台中市議會副議長顏莉敏共同努力，爭取對霧峰山區民眾安全與便利的民生橋的改建，如今順利開工，大家都樂見其成，然而林靜儀卻酸言酸語、以嘲諷的口吻失控怒嗆，顯見「空降的林靜儀」露出本性。

凌濤批評，林靜儀表現出毫不關心地方民眾的姿態，相信地方民眾感受甚深，對其作為已有評價。

凌濤強調，顏寬恒在地服務多年，為沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰爭取新設學校、停車場、活動中心、兒童公園等超過180項建設，都是班班可考的實績，請問空降的林靜儀為了中二選民做了什麼，「答案是零」。

凌濤還說，林靜儀如今參與補選不提政策，滿口政治語言，真的認為中二選民會輕易把在地服務的大任交給她嗎？林靜儀應該要深自檢討反省。

凌濤認為，目前中二補選態勢回歸雙方政策比較，對比林靜儀挾台北的「議顏堂」政治口水，讓中二選民疲乏厭惡，顏寬恒一步一腳印，提出「政策三箭」公托幼托、工廠輔導轉型及打造便捷新興商圈，針對中二五大區再推五星級建設，相信最終會獲得中二選區民眾的認同及肯定。

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