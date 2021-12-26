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這縣市起風了　國民黨想奪回「基北桃竹」2關鍵曝光

國民黨面對公投挫敗，急需在1月9日罷免立委林昶佐和台中第2選區立委補選贏得勝利，藉此鼓舞藍軍支持者氣勢。（圖／周刊王合成）

▲國民黨面對公投挫敗，急需在1月9日罷免立委林昶佐和台中第2選區立委補選贏得勝利，藉此鼓舞藍軍支持者氣勢。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT提供

反萊豬、公投綁大選、三接遷離和重啟核四等公投案落幕，儘管藍綠陣營激情強力催化，整體投票率卻只有41%，然而外界仍將其視為2022縣市選舉前的一次大型民調，的確也從中嗅出兩大政黨的基本盤勢發展。國民黨人士分析，民進黨這次傾府院黨大量資源，從劣勢中「反攻」後來居上，然台北市、基隆市、桃園市和新竹市反而開出「4個同意」，國民黨明年選舉是樂觀的，關鍵就在正確的人選和喚醒支持者熱情。

全台22縣市首長中，桃園市、高雄市、台南市、新竹市、基隆市、嘉義縣和屏東縣7縣市歸屬民進黨執政，明年縣市長改選在即，透過這次藍綠兩陣營強力催促公投選情，多多少少也可以窺見政黨版圖消長的端倪。

國民黨文傳會副主委黃子哲認為，國民黨喊出4個同意，其中兩案由國民黨提出，最後卻都沒通過，從某個層面來評斷公投是失敗的。然而進一步從選票結果來看，民進黨府院黨資源盡出，又加上全台高度動員，結果整體同意與不同意票的差距卻很有限，事實上國民黨並非兵敗如山倒，而且桃園、基隆、新竹和台北等地開票結果都是4個同意勝出，國民黨未來在選舉上大有可為。

他指出，桃園市長鄭文燦長期施政民調不俗，人氣又很旺，還是綠營內未來要爭取總統大位的「儲君」，又經過高強度動員，但桃園公投結果卻是藍營獲勝，顯然這裡的政治天候「起風了」，透露出翻轉執政的跡象。

國民黨公投前舉辦反萊豬遊行，動員出6萬人上街頭，但最後投票結果卻不如預期。（圖／張文玠攝）

▲國民黨公投前舉辦反萊豬遊行，動員出6萬人上街頭，但最後投票結果卻不如預期。（圖／CTWANT提供）

黃子哲分析，台北、基隆、桃園和新竹等地，藍營在既有基礎下，最重要的是提出好人選，2022年選舉找出民眾「對味」的候選人，才有辦法把支持者的投票意願催出來，這是國民黨要努力的地方。因為支持立論來自長期民調趨勢的觀察，除了核四這題外，多數民意和國民黨主張方向一致，卡關的是選民投票動力不足，才導致公投失敗，國民黨是敗在動員和宣傳不足，當然如何喚起民眾的熱情化為實際行動，這一點特別需要作出突破。

據指出，台北、基隆和桃園等地，國民黨心中已有不錯的人選，可以打出漂亮的選戰，台北有立委蔣萬安、基隆有前立委謝國樑，而桃園更是多張好牌，包括立委魯明哲、萬美玲，以及議長邱奕勝，各有形象和組織上的優勢。

「藍綠目前呈現的基本盤不意外，南部綠，北部藍。」國民黨副發言人楊植斗進一步分析，透過這次公投結果觀察敵我基本盤消長，思考接下來的2022年選舉，的確具有相當的參考價值。他說，整體態勢發展來看，除彰化縣和雲林縣外，藍軍所擁縣市開出來的結果還算樂觀，只是就他所知，這次新北市長侯友宜等縣市長因素，讓很多藍軍支持者喪氣沒去投票，未來怎麼喚回藍軍熱情是重要課題。

國民黨文傳會副主委黃子哲認為，2022年大選必須找出好的候選人，才能重燃支持者熱情。（圖／馬景平攝）

▲國民黨文傳會副主委黃子哲認為，2022年大選必須找出好的候選人，才能重燃支持者熱情。（圖／CTWANT提供）

「先前成功罷免立委陳柏惟曾短暫鼓舞大家，現在黨一定要贏回整體氣勢。」楊植斗說，1月9日罷免立委林昶佐和台中第2選區立委補選，這兩場戰役務必要贏，現在藍軍可能因為公投結果比較沮喪，覺得支持國民黨沒意思、投票無效，看不到全黨上下一致的拚勁，若支持者氣勢持續低迷下去，就算支持國民黨的人有一大掛，2022年可能也不會出來投票，這對黨很傷。

楊植斗也指出，台北市中正萬華區的政黨基本盤藍大於綠，但如果到時「罷昶」的同意票數開不出來，甚至結果比公投還差，那國民黨真的完蛋了，代表黨還是喚不回群眾熱情。因此，要談國民黨如何佈局2022年大選，倒不如先打贏明年1月的兩場選戰，前哨戰打好，後面氣勢才會出來，不要再讓藍軍支持者們失望。

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