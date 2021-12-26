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綠稱朱立倫「去脈絡化」　國民黨：三點反證民進黨是台灣真亂源

▲▼國民黨公投開票後記者會 朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席朱立倫臉書批評，民進黨不斷傷害憲政，在立法院違反民主程序。民進黨發言人簡舒培回應，朱立倫去脈絡化轉移焦點，事實上起因是國民黨杯葛總預算，對此，國民黨文傳會副主委林家興表示，國民黨杯葛總預算是因為執政黨行政不中立，「難道為民眾納稅錢把關，不順民進黨的意見就叫做添亂？」

林家興表示，民進黨的談話正好全數打中自己，直指民進黨必須向社會交代「濫用人民納稅錢」、「破壞程序正義」、「阻礙台灣民主深化」等三個問題，更凸顯己身才是造成台灣社會紛擾、影響經濟、法治與民主三個層面的真正亂源。

朱立倫日前批評綠營意圖將2兆多元的中央政府總預算案和《地制法》逕付二讀，簡舒培表示，國民黨立法院黨團惡意罷審攸關軍公教加薪、不孕症、營養午餐補助、汰換老舊機車補助等全民預算，還好意思做賊喊捉賊，國民黨身為最大在野黨，卻剝奪其他在野黨審查預算的權利，「到底誰在傷害民主憲政，人民都看得很清楚。」

對此，林家興指出，國民黨杯葛總預算的原因是因為執政黨行政不中立、在預算中納入大批網路行銷費用意圖用人民納稅錢洗人民的腦，難道為民眾納稅錢把關，不順民進黨黨意的意見就叫做添亂？

林家興說，民進黨將有明定審議程序的政府總預預算案以「逕付二讀」方式強度關山、略過實質審議，直接剝奪所有立委實質審查預算內容的機會，連最基本的程序正義都不顧，此一史上未曾發生過的惡劣舉措立刻引起舉國譁然，「到底誰在傷害民主憲政，人民都看得很清楚。」

對於修憲議題，簡舒培表示，國民黨表面上支持18歲公民權，但實際上卻在同修憲條文中，綁入目前朝野最不具共識的「不在籍投票」，從最近中國不斷對在中國投資台商的干擾作為，貿然推動不在籍投票並且將其入憲，實則是意欲讓境外力量影響台灣的民主選舉。

簡舒培重申，民進黨憲改主張包括廢除考試院、監察院、選舉權與被選舉權下修到18歲；縮短新舊任總統交接期間，縮減看守期；降低修憲門檻。希望能夠在朝野合作的狀況下，回應社會期待，不要還沒修就在噴政治口水、消費修憲議題。

林家興說，民進黨炒作修憲議題，卻不願意支持社會殷切期盼、西方先進民主國家早已實施多年的「不在籍投票」，甚至連僅限於國內的「移轉投票」都要反對，刻意增加民眾實施投票權的難度，遂行一黨選舉利益之私，動輒託辭「境外勢力」、「抗中保台」等話術，「民進黨為了保衛自已的政權與政治利益，民眾都看在眼裡。」

林家興強調，朱立倫長期憲改主張，已負責地提出順應時代潮流的憲改內容，包括提高立委審議考監兩院門檻，以及「擴大參政權」將選舉與被選舉權年齡降到18歲、「恢復閣揆同意權」落實權責相符體制、「環境權入憲」確保臺灣永續宜居，以及「動物保護權入憲」等「憲改四大主軸」。

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