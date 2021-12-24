雲林蔬果再外銷17噸今封櫃啟航　為今年農產品出口漂亮收尾

▲雲林縣長張麗善、農業副處長蔡耿宇、肉品市場董事長鍾任明、宜捷威公司林延蓉總經理等人，今日將雲林17公噸蔬果外銷封櫃啟航到星馬。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣長張麗善、農業副處長蔡耿宇、肉品市場董事長鍾任明、宜捷威公司林延蓉總經理等人，今(24)日將雲林17公噸蔬果外銷封櫃啟航到星馬，農業處表示，除了為今年農產品外銷出口漂亮收尾、為明年雲林農產品外銷開場暖身，更將雲林農產品外銷強運延伸到明年一整年。

縣長張麗善表示，此次外銷出口品項有高麗菜、紅蘿蔔、西芹、柳丁及茂谷柑等共約17噸的蔬果，由於今年的年節首次推廣茂谷柑獲得回響，農曆虎年再接再厲以高檔禮盒設計搶進星馬超市農曆年檔期，主打雲林良品吸引消費者目光，目前首批已接單出貨1200盒約2.4噸。

農業副處長蔡耿宇指出，縣府媒合雲林縣農會與宜捷威公司於今年初簽署合作契約，從今年1月起已出貨約120公噸的雲林農產品。今日將出口2個貨櫃至新加坡，出口的品項有紅蘿蔔500箱、高麗菜300箱、西芹300箱、柳丁300盒及茂谷柑720盒共約17噸。

宜捷威農產有限公司總經理林延蓉表示，感謝雲林縣政府及各單位的協助，宜捷威公司作為雲林在地深耕的公司，對農產品銷售及出口不遺餘力，蔬果外銷經驗相當豐富，多次將蔬果外銷至其他國家。目前公司已在雲林建置現代化大型集貨場預計明年完工啟用，建立更完整的外銷及冷鏈系統，未來希望能以雲林作為基地，協助將更多優質的國產蔬果外銷到各個國家。

▲此次外銷出口品項有高麗菜、紅蘿蔔、西芹、柳丁及茂谷柑等共約17噸的蔬果，由於今年的年節首次推廣茂谷柑獲得回響，農曆虎年再接再厲以高檔禮盒設計搶進星馬超市農曆年檔期，主打雲林良品吸引消費者目光。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►聖誕前夕大手牽小手感恩慶 西螺安定國小學童變裝踩街報佳音

►斗六虎年燈會擴大燈區 太平老街8米燈籠海超美

►繽紛聖誕點亮林內 鄉長張維崢邀鄉親羅漢松光廊秘境探索

►雲林比特犬連咬老翁、郵差！主人被牠拖著跑兩度摔倒

►庇佑幼兒平安長大 西螺福興宮送媽祖加持圍兜兜