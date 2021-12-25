雲林區漁會烏魚子推廣　成功建立「烏魚的故鄉」形象

▲雲林區漁會烏魚子評鑑，優勝者於活動現場接受漁會公開頒獎表揚。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林區漁會今（25）日在箔子寮漁港漁產品直銷中心主辦的漁村特色漁產品產業行銷推廣活動，連續舉辦15年不斷的創造在地烏魚產值，提高烏魚產業知名度，更成功建立雲林為「烏魚的故鄉」品牌形象。今日除了頒發烏魚子評鑑獎項外，更有漁產品促銷、農特產品展售、烏魚美食料理品嚐等相當熱鬧。

雲林區漁會日前舉辦烏魚子評鑑活動，有28位養殖業者參加，展現自家精湛技術作出最佳品質產品比賽。由於參賽的烏魚子無論外型重量口感等實力相當平均，讓評審委員難分高下之感，可見本會所輔導的低鹽養生烏魚子品質絕對是有保證，優勝者並於活動現場接受漁會公開頒獎表揚。

▲雲林區漁會主辦漁村特色漁產品產業行銷推廣活動，提高烏魚產業知名度，更成功建立雲林為「烏魚的故鄉」品牌形象。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林區漁會總幹事王傳育表示，雲林區漁會所辦理的烏魚產業文化季已邁入第15年，今年因為疫情影響，改以提供豪華烏魚便當取代往年合菜的舉辦方式。尤其今年評鑑出現特等獎雙料冠軍，足以顯示漁民所製作烏魚子技術及品質不但穩定且受到評審的一致認同。

▲雲林區漁會所辦理的烏魚產業文化季已邁入第15年，今年因為疫情影響，改以提供豪華烏魚便當取代往年合菜的舉辦方式。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

行政院農委會漁業署林國平副署長指出，雲林區漁會辦理這樣盛大的行銷活動，主要是為了推廣雲林在地生產的烏魚及烏魚子，舉辦烏魚子評鑑比賽也有助於提升烏魚子製作加工的技術與品質。尤其我們台灣烏魚子品質並不遜色於國外所生產的魚子醬，目前台灣烏魚子已經外銷到歐洲等國家。而雲林當地所生產的烏魚及烏魚子我們漁業署未來也會加大扶植力道，讓人才，技術以及基礎建設都能更上一層樓。

▲活動現場端出烏魚子現場示範醃製。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林區漁會說明，此次烏鱼子評鑑表揚者有七兩以上等级特等獎朱婉蓁，頭等獎：育豐水產行-莊國顯、小村水產行-許文村、曾建一、吳淑娟；5~7兩等級等獎:朱婉蓁，頭等獎：李堃益、小村水產行-許文村、曾王淑秋、許榮達。

▲行銷活動，主要是為了推廣雲林在地生產的烏魚及烏魚子，舉辦烏魚子評鑑比賽也有助於提升烏魚子製作加工的技術與品質。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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