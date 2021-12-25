打造台南幸福永續宜居城市　黃偉哲要讓市民朋友過得更好

▲台南市長黃偉哲迎來就職三週年，在永康區新總圖辦理「三年有成．防疫第一」感恩表揚活動，市長黃偉哲頒發表揚狀給參與防疫工作的人員表達感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲迎來就職三週年，25日在永康區新總圖辦理「三年有成．防疫第一」感恩表揚活動，市長黃偉哲頒發表揚狀給參與防疫工作的人員，感謝這一年來守護台南市的工作人員，並表示敬意，期許度過3年里程碑後，未來市府團隊將持續打造台南成為幸福永續的宜居城市。





黃偉哲市長表示，今日是就職3周年，一路走來非常感謝市府團隊的努力，也謝謝市民朋友全力的協助，期許市府團隊能夠做得更好，讓市民朋友過得更好。





黃偉哲強調施政首要目標為打造台南市成為優質宜居環境，他與市府團隊致力創造優質投資環境吸引優勢產業廠商進駐，2019年至2021年期間，共增加了907件投資案，包括台積電、聯電、ASML、GARMIN等國際科技大廠陸續投資台南，總投資額超過1.35兆元，創造了1818億元產值及30480個就業機會。





台南的第一戶社會宅也在黃偉哲任內動工，市府共規劃2800戶社會住宅，正在陸續規劃、簽約及興建中，市府團隊將更努力，希望可以提供更多人交通便利、價格合宜的社會宅，照顧民眾的居住需求。



此外，3年來市府努力在整治水利，在有限資源的前提下，淹水面積從2018年將近9千多公頃降低至將近1百多公頃，希望能夠消除下雨淹水的惡夢，讓市民朋友居住得更安全。





黃偉哲任內完工的還有永康的新總圖。黃偉哲說，總圖不只是永康的新地標，更已成為台南的新地標，也是全國數一數二最好的圖書館，很多人都盛讚永康總圖，是未來圖書館的模範，謝謝市府團隊及大家的努力。



台南市從去年到今年，防疫工作創下六都最少的確診數與最長加零天數，黃偉哲特別感謝防疫人員，包括警察積極勸導民眾落實防疫政策，消防局協助載送疑似或可疑的病患，環保局對於確診者足跡或是疑似足跡的清消工作，與市民朋友的配合，共同交出了漂亮防疫成績單，讓台南成為一個安居、樂業、健康、有發展的城市。今日活動市議員陳秋萍等也到場關心。