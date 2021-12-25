　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

打造台南幸福永續宜居城市　黃偉哲要讓市民朋友過得更好

▲台南市長黃偉哲迎來就職三週年，在永康區新總圖辦理「三年有成．防疫第一」感恩表揚活動，市長黃偉哲頒發表揚狀給參與防疫工作的人員表達感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲迎來就職三週年，在永康區新總圖辦理「三年有成．防疫第一」感恩表揚活動，市長黃偉哲頒發表揚狀給參與防疫工作的人員表達感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲迎來就職三週年，25日在永康區新總圖辦理「三年有成．防疫第一」感恩表揚活動，市長黃偉哲頒發表揚狀給參與防疫工作的人員，感謝這一年來守護台南市的工作人員，並表示敬意，期許度過3年里程碑後，未來市府團隊將持續打造台南成為幸福永續的宜居城市。

▲台南市長黃偉哲迎來就職三週年，在永康區新總圖辦理「三年有成．防疫第一」感恩表揚活動，市長黃偉哲頒發表揚狀給參與防疫工作的人員表達感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，今日是就職3周年，一路走來非常感謝市府團隊的努力，也謝謝市民朋友全力的協助，期許市府團隊能夠做得更好，讓市民朋友過得更好。

▲台南市長黃偉哲迎來就職三週年，在永康區新總圖辦理「三年有成．防疫第一」感恩表揚活動，市長黃偉哲頒發表揚狀給參與防疫工作的人員表達感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲強調施政首要目標為打造台南市成為優質宜居環境，他與市府團隊致力創造優質投資環境吸引優勢產業廠商進駐，2019年至2021年期間，共增加了907件投資案，包括台積電、聯電、ASML、GARMIN等國際科技大廠陸續投資台南，總投資額超過1.35兆元，創造了1818億元產值及30480個就業機會。

▲台南市長黃偉哲迎來就職三週年，在永康區新總圖辦理「三年有成．防疫第一」感恩表揚活動，市長黃偉哲頒發表揚狀給參與防疫工作的人員表達感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南的第一戶社會宅也在黃偉哲任內動工，市府共規劃2800戶社會住宅，正在陸續規劃、簽約及興建中，市府團隊將更努力，希望可以提供更多人交通便利、價格合宜的社會宅，照顧民眾的居住需求。

此外，3年來市府努力在整治水利，在有限資源的前提下，淹水面積從2018年將近9千多公頃降低至將近1百多公頃，希望能夠消除下雨淹水的惡夢，讓市民朋友居住得更安全。

▲台南市長黃偉哲迎來就職三週年，在永康區新總圖辦理「三年有成．防疫第一」感恩表揚活動，市長黃偉哲頒發表揚狀給參與防疫工作的人員表達感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲任內完工的還有永康的新總圖。黃偉哲說，總圖不只是永康的新地標，更已成為台南的新地標，也是全國數一數二最好的圖書館，很多人都盛讚永康總圖，是未來圖書館的模範，謝謝市府團隊及大家的努力。

台南市從去年到今年，防疫工作創下六都最少的確診數與最長加零天數，黃偉哲特別感謝防疫人員，包括警察積極勸導民眾落實防疫政策，消防局協助載送疑似或可疑的病患，環保局對於確診者足跡或是疑似足跡的清消工作，與市民朋友的配合，共同交出了漂亮防疫成績單，讓台南成為一個安居、樂業、健康、有發展的城市。今日活動市議員陳秋萍等也到場關心。

►國際牌IH電磁爐、麵包機打折了！

ET快訊
驚奇一幕！超完美結界「天空切一半」　10萬人狂讚：太美
《全明星》錢薇娟怒噴「有人不來練習」　網瘋猜是她！
超甜美！謝志偉曝光女兒慶生照　網暴動：岳父好
快訊／今境外「17人突破性感染」！　她打3劑BNT也中
快訊／中研院結案！擴大匡列483人檢驗全陰性
快訊／10多歲男「突破性感染」　27人列居家隔離
快訊／今增18例境外移入！　本土+0
快訊／台二線瑞芳段1人墜海　警消搜救中
說好「看貓」色男硬上女網友！　辯：上交友軟體=約砲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

烏日警守護平安夜　查獲1毒品通緝56人交通違規

台南好Young-「巨星耶誕演唱會」歌迷徹夜排隊　黃偉哲分送口罩關心好朋友

打造台南幸福永續宜居城市　黃偉哲要讓市民朋友過得更好

台南防疫第一感恩表揚活動　永康警大頭娃娃出陣宣導效果一級棒！

台南下營南聖宮　捐贈救災器材提升消防救災效能

黃金歲月樂當打火兄弟　退休義消獲贈「消防車」

又是球棒隊！新竹黑衣男「猛砸水肥車」…23秒光速落跑網看傻

國一生幫拾荒婦撿掉落紙　離開前還點頭致意　感動影片曝光

桃園第一家失智症團體家屋　楊梅富岡開幕

2021桃園購物節登錄金額破50億　鄭文燦：加碼再抽小檜溪好宅

李妍瑾曝14年前被彈頭約泡湯「強壓床亂摸」　怒嗆「出來對質」他道歉求原諒：我有小孩

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

老婆教育小孩！霸氣尪幫求情　話說出口秒被瞪...一起受罰XD

懂事女兒聽媽「剖肚生她」爆哭道歉　下秒尷尬問：妳下面為什麼有毛？

失業男闖超商大喊「我要搶劫！」　店員忙結帳...他排隊3分鐘求報警

「聲林3」李杰明《差不多先生》超炸　艾怡良變迷妹「邊看邊阿阿叫」

雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒

瑪莎3惡少反告被打男大生傷害罪　宋媽媽怒：這種人可教化？

乘客高鐵上淚崩唸「救救爸爸吧」　車長+服務員跪地安撫！她笑了

7奴才樓梯下高舉手機鬼吼鬼叫　「柴柴軍團」傻眼：爸媽都瘋了？

烏日警守護平安夜　查獲1毒品通緝56人交通違規

台南好Young-「巨星耶誕演唱會」歌迷徹夜排隊　黃偉哲分送口罩關心好朋友

打造台南幸福永續宜居城市　黃偉哲要讓市民朋友過得更好

台南防疫第一感恩表揚活動　永康警大頭娃娃出陣宣導效果一級棒！

台南下營南聖宮　捐贈救災器材提升消防救災效能

黃金歲月樂當打火兄弟　退休義消獲贈「消防車」

又是球棒隊！新竹黑衣男「猛砸水肥車」…23秒光速落跑網看傻

國一生幫拾荒婦撿掉落紙　離開前還點頭致意　感動影片曝光

桃園第一家失智症團體家屋　楊梅富岡開幕

2021桃園購物節登錄金額破50億　鄭文燦：加碼再抽小檜溪好宅

烏日警守護平安夜　查獲1毒品通緝56人交通違規

隱藏版海線秘境！苗栗超夢幻過港隧道　有如走進神隱少女場景中

無邊際大陽台欣賞日落大草原！出發墾丁異國莊園享受短暫移居生活

政商樂園違建顏寬恒「毫無所悉」　林楚茵送他四個字：厚「顏」無恥

中市前新聞局長爆料違建　顏寬恒反擊：以前不查現在烏龍爆料

神啊，請許我一個崔雄！《那年，我們的夏天》崔宇植超犯規

台南好Young-「巨星耶誕演唱會」歌迷徹夜排隊　黃偉哲分送口罩關心好朋友

創新高！第3劑「單日接種破萬 」　莫德納最多人選、高端也有226人

長榮「2機場飛上海航班」明起到2月暫停載客！浦東－桃園班次延誤

投資詐騙成長1.7倍！基隆男網交乾妹妹　被誆「2百萬全飛了」

白點衝出！小孩翻圈險撞車　大聖爺救命影片曝

地方熱門新聞

「臉蛋天才」車銀優來了！

國一生幫拾荒婦撿掉落紙　暖心影曝光

新竹黑衣男猛砸水肥車！23秒光速落跑

2021桃園購物節　加碼再抽小檜溪好宅

萬丹紅豆牛奶節企業提供90大西瓜免費品嘗

即／桃園平鎮電子廠大火！「升二級火警」

桃園首家失智症團體家屋　楊梅富岡開幕

蔡英文驚喜現身台南平安祈福燈會

2021桃園陽光劇場開幕演唱會25日登場

台南耶誕跨年贈限量口罩吸睛

新竹市感恩季　全台最特別互動聖誕樹

南警24日起連續10天取締酒駕大執法

月薪破4萬！高雄擴大招募850名清潔隊員

聖誕夜掀高潮！八分鐘璀璨煙火秀　ELLA、玖壹壹彰化登場

更多熱門

相關新聞

永康警大頭娃娃出陣宣導效果一級棒！

永康警大頭娃娃出陣宣導效果一級棒！

台南市政府25日上午於台南市總圖舉行「三年有成、防疫第一」感恩表揚活動，公開表揚對傳染病防治工作積極付出且成效卓著人員，永康警分局多名防疫有功警察受邀出席接受市長黃偉哲頒獎表揚並合影留念。

台南下營南聖宮捐贈救災器材

台南下營南聖宮捐贈救災器材

「臉蛋天才」車銀優來了！

「臉蛋天才」車銀優來了！

平安夜到台南！蔡英文謝鄉親挺政府

平安夜到台南！蔡英文謝鄉親挺政府

蔡英文驚喜現身台南平安祈福燈會

蔡英文驚喜現身台南平安祈福燈會

關鍵字：

台南幸福宜居城市黃偉哲

讀者迴響

熱門新聞

包小柏痛失22歲女兒！

聖誕老人到！今晚10:41通過台北

21歲男大生做太久　應召女報警處理

王力宏暫退演藝圈大轉行？　全資100%持股入主新事業

大量苦主湧現！這代iPhone電池續航糟　出門2小時剩50%

福原愛爆元旦宣布再婚！日媒酸「搶人老公扶正」被曝動向

女歌手聖誕節宣布懷孕了！

包小柏痛失愛女　大哥包偉銘沉痛發聲

最尷尬姓氏第一名　女生都害羞了

包小柏骨髓移植愛女1年宣告失敗！衍生更加嚴重結果

豆瓣台劇排行《華燈初上》排第6

包小柏22歲愛女「循環著痛苦」疑罹罕病逝！

背包中找到血腥獅頭　震撼畫面曝光

元旦10大新制一次看！4類人打2劑疫苗才可上工　

前奧運金牌中國名將評戴資穎

更多

最夯影音

更多
李妍瑾曝14年前被彈頭約泡湯「強壓床亂摸」　怒嗆「出來對質」他道歉求原諒：我有小孩

李妍瑾曝14年前被彈頭約泡湯「強壓床亂摸」　怒嗆「出來對質」他道歉求原諒：我有小孩
貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

老婆教育小孩！霸氣尪幫求情　話說出口秒被瞪...一起受罰XD

老婆教育小孩！霸氣尪幫求情　話說出口秒被瞪...一起受罰XD

懂事女兒聽媽「剖肚生她」爆哭道歉　下秒尷尬問：妳下面為什麼有毛？

懂事女兒聽媽「剖肚生她」爆哭道歉　下秒尷尬問：妳下面為什麼有毛？

失業男闖超商大喊「我要搶劫！」　店員忙結帳...他排隊3分鐘求報警

失業男闖超商大喊「我要搶劫！」　店員忙結帳...他排隊3分鐘求報警

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面