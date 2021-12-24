平安夜到台南！蔡英文謝鄉親挺政府　預告「未來科技研發在台南」

▲總統蔡英文24日晚間到台南出席「2021年福至平安祈福燈會」（圖／翻攝自總統府Flickr，下同）

記者蘇晏男／台北報導

今（24日）是平安夜，總統蔡英文晚間到台南出席「2021年福至平安祈福燈會」，除感謝台南市議會及台南市政府，讓談南市的建設越來越好，她也期盼台南成為未來南台灣的科技重鎮。另外，蔡英文也歡迎全台灣的民眾來台南觀光旅遊。

蔡英文晚間出席「2021年福至平安祈福燈會」致詞時表示，今天是聖誕夜，很高興台南市議會舉辦燈會，讓大家可以一起有一個快樂的夜晚，也感謝市議會配合台南市長黃偉哲施政，讓台南市的建設越來越好。

蔡英文提到，她今天下午前往沙崙智慧科技園區，台南市已經有台南科學園區，現在又加上沙崙高科技園區，代表為下一個科技世代所做的準備。南台灣的科技重鎮、未來的科技研發在台南，台南要繼續為台灣研發出下一個世代所需要的科技，所以她要請黃偉哲、台南市議長郭信良與議員們，共同支持科技發展以及台南的建設，讓台南市可以越來越好，讓鄉親感到身為台南市民是一件令人驕傲的事。

蔡英文也說，這段時間以來，因為大家團結，讓疫情可以控制，大家與政府一起面對許多難關，我們「一關一關過」。談及剛結束的公投，她也感謝台南市民支持政府政策，讓政府可以穩定、持續地推動台灣的發展。

蔡英文強調，台南市在科技及經濟的發展扮演很重要的角色，也是一個非常適合遊玩的地方，有許多好吃、好玩的景點及美食。「郭議長歡迎市民來參加今年的燈會，也歡迎台灣其他地方的民眾，都可以來台南走走看看，真的非常有心。」