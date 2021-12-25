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台南下營南聖宮　捐贈救災器材提升消防救災效能

▲台南市下營區南聖宮捐贈台南市消防局第二大隊救災器材，由第二救災救護大隊長丁春能代表受贈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市下營區南聖宮捐贈台南市消防局第二大隊救災器材，由第二救災救護大隊長丁春能代表受贈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市下營區南聖宮25日為入火安座三週年紀念日，南聖宮管理人曾瑞邑發起捐贈台南市消防局第二大隊救災器材義舉，獲該宮管理委員會主委高英洲、眾委員與南聖宮慈善會會長曾晉億等共同響應，由第二救災救護大隊長丁春能代表受贈，將有助消防人員提昇救災及工作效能。

▲台南市下營區南聖宮捐贈台南市消防局第二大隊救災器材，由第二救災救護大隊長丁春能代表受贈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

發起人下營區南聖宮管理人曾瑞邑表示，為提倡公益，秉持「取之社會，用之社會」之理念，且體認消防局ㄧ直致力於提昇大臺南地區救災能力，今捐贈搶水帶清洗機2具、3M濾毒罐套件110組、摺疊電動滑板車4台、桌上型電腦2台等救用器材一批，加入救災行列，期望能嘉惠市民，也期望藉此拋磚引玉，喚起社會人士之公益善舉。

消防局局長李明峯為感謝南聖宮，特致贈感謝狀一幀，由第二救災救護大隊長丁春能代表接受捐贈，並致感謝狀。丁大隊長表示，特別感謝下營南聖宮多年以來持續捐贈消防局住警器與今年捐贈救災器材，該批救災器材將分配所屬消防單位使用。

▲台南市下營區南聖宮捐贈台南市消防局第二大隊救災器材，由第二救災救護大隊長丁春能代表受贈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

二大隊指出，水帶清洗機可用於快速清洗及收納消防水帶；濾毒罐則提供消防人員於大面積雜草火警時保護呼吸道，免去背負空氣呼吸器之重裝；摺疊電動滑板車提供救災幕僚人員迅速取得救災資訊，以利指揮官掌握災情；全新規格電腦能強化各項資料之彙整，提昇消防人員辦公效率。

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