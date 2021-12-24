台南市府會平安祈福燈會啟燈　蔡英文總統驚喜現身與民眾祈福

▲台南市政府會合辦的「平安祈福燈會」，晚上舉行啟燈儀式，郭信良議長與黃偉哲市長準時出席，蔡英文總統也現身與台南的鄉親們一起啟燈祈福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府會合力於24日起至2020年1月2日推出「平安祈福燈會」，24日晚上6時30分舉行啟燈儀式，郭信良議長與黃偉哲市長準時出席，令人驚喜的是，蔡英文總統也現身與台南的鄉親們一起啟燈祈福，場面十分熱鬧。

出席晚會的人士有林阳乙、蔡旺詮、周麗津、Ingay Tali、蔡秋蘭、劉米山、黃麗招、陳秋萍、郭清華、林志聰、王錦德、杜素吟、李宗翰、吳通龍、李啟維、趙昆原、吳禹寰、沈震東、陳怡珍等議員，以及立委陳亭妃、林俊憲。

郭信良議長表示，這是第3年在議會周邊舉辦燈會，最初的用意是要讓市民朋友們看到臺灣燈會的精華，所以稱之為「小小燈會在台南市議會」，不料得到極大的迴響與支持，所以一年接著一年，每年都向台灣燈會的主辦城市借燈，盡全力讓台南民眾看到精緻的大型花燈展。

由於台南市議會常推陳出新舉辦活動，已經造成民眾的期待，每年接近年底，就主動來問議會是否要舉辦活動。郭信良議長說，今年市議會的亮化工程已全數完成，成為全國唯一有外觀亮化的公務機關，而且每晚7時到9時還有雷射燈光水舞秀，包括高達40米的立體噴泉，絕對是全國第一。

蔡英文總統稱讚台南市議會郭信良議長是位用心的議長，非常親民，這也是她第一次看到郭信良議長的聖誕裝扮。蔡英文總統表示，台南的建設要感謝市議會的協助，讓台南市有很多好的建設。

蔡英文總統24日下午到現在政府全力在推動的沙崙智慧綠能園區，它代表著為下一世代科技的準備，也代表著未來科技研發的重鎮依然是台南，蔡英文總統請市長黃偉哲、郭信良議長和議員們共同支持科技的發展，讓台南市越來越好。

蔡英文總統也感謝大家團結打拚，讓新冠肺炎疫情得到控制，和政府一起度過一個又一個難關。她也感謝台南市民支持政府政策，這次公投的結果讓政府得以繼續推動台灣的發展。蔡英文總統並肯定台南是個好吃、好玩的好地方，希望全國民眾都能到台南一遊。

黃偉哲市長指出，府會聯合舉辦的平安祈福燈會非常有特色，周邊的布置全靠市議會全體總動員，尤其先前議會正審查明年總預算，大家還是盡力克服，把原本很嚴肅的議會，布置得充滿耶誕味、充滿年味和歡樂，成為民眾們來賞花看燈的好選擇。