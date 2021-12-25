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台南防疫第一感恩表揚活動　永康警大頭娃娃出陣宣導效果一級棒！

▲永康警分局犯罪預防宣導團，出動大頭警察娃娃，並手持宣導標語，熱情與民眾揮手互動，萌萌的大頭警察娃娃相當吸晴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲永康警分局犯罪預防宣導團，出動大頭警察娃娃，並手持宣導標語，熱情與民眾揮手互動，萌萌的大頭警察娃娃相當吸晴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府25日上午於台南市總圖舉行「三年有成、防疫第一」感恩表揚活動，公開表揚對傳染病防治工作積極付出且成效卓著人員，永康警分局多名防疫有功警察受邀出席接受市長黃偉哲頒獎表揚並合影留念。

▲永康警分局犯罪預防宣導團，出動大頭警察娃娃，並手持宣導標語，熱情與民眾揮手互動，萌萌的大頭警察娃娃相當吸晴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

活動現場並由永康警分局犯罪預防宣導團，出動大頭警察娃娃，並手持宣導標語，熱情與民眾揮手互動，萌萌的大頭警察娃娃相當吸晴，宣導效果一級棒！

▲永康警分局犯罪預防宣導團，出動大頭警察娃娃，並手持宣導標語，熱情與民眾揮手互動，萌萌的大頭警察娃娃相當吸晴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

肺炎疫情影響全世界，台灣防疫工作有賴全國同胞支持與各界防疫工作人員努力，尤其從守護國門第一關，到後續隔離防疫、防疫失聯協尋及破獲假訊息，皆有賴警察同仁付出與執行，其在防疫工作表現卓越，備受肯定，永康警分局除了持續加強維護防疫秩序之外，也基於貫徹「預防為先、偵防並重」治安政策，在全民歡慶耶誕佳節此刻，特結合台南市政府舉辦之「三年有成、防疫第一」感恩表揚活動，向現場參與之受獎人員及民眾，進行「反毒、防竊（扒）、防搶、防詐騙」及「婦幼暨交通安全」等預防犯罪宣導，現場以可愛警察大頭娃娃「賣萌」，吸引民眾目光並主動上前搶拍合影，員警也立即遞上「防竊、防搶、反毒、反詐騙」等宣傳單及宣導物品，成功吸引大人及小朋友停留，大大提升宣導效果！

▲永康警分局犯罪預防宣導團，出動大頭警察娃娃，並手持宣導標語，熱情與民眾揮手互動，萌萌的大頭警察娃娃相當吸晴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康警分局表示，警方透過參與轄內各項活動及社區治安會議，責由防治組、交通組及偵查隊共組犯罪預防宣導團，前往實施犯罪防治、婦幼及交通安全法令等宣導活動，不僅可達到預防勝於治療效果，更可面對面傾聽民眾實際需求，拉近與民眾間的距離，達到預防犯罪之效果，讓社會治安更加平穩祥和。

▲永康警分局犯罪預防宣導團，出動大頭警察娃娃，並手持宣導標語，熱情與民眾揮手互動，萌萌的大頭警察娃娃相當吸晴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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