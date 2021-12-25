蔡英文力促地制法盤算曝光　吳子嘉：影響2024總統提名權

▲蔡英文。（資料照／民進黨提供）

記者蔡文鈴／綜合報導

兼任民進黨主席的總統蔡英文大力支持大新竹升格，引發議論，美麗島電子報董事長吳子嘉分析，此舉關乎蔡英文的黨主席之位，連帶影響2024的總統提名權，若2022這一戰輸掉，將會進入賴清德時代，因為賴清德的民調高。

吳子嘉於政論節目《關鍵時刻》公布最新民調，「誰最適合擔任下屆總統？」副總統賴清德30.6％、新北市長侯友宜22％、台北市長柯文哲14.1％、國民黨主席朱立倫4.5％、桃園市長鄭文燦4.3％。

主持人劉寶傑表示，蔡英文之所以要硬幹通過地制法讓竹竹縣市合併，這關乎縣市長選舉，關乎蔡英文能否保住黨主席，也會影響2024的總統提名權。

吳子嘉分析，所有的事情都是一環扣一環，只要中間一環節掉鍊，事情就會崩盤，而新竹合併市增加贏的機率可能性，但是以整個產業圈來看都是「竹竹苗」合併才對，不過如果是竹竹苗合併，民進黨一定輸，國民黨一定贏。

吳子嘉表示，蔡英文有一個性格，對自己關心的事情特別用心，其他無關的事情她一點興趣都沒有。根據民進黨的慣例，2022的選舉如果輸掉，她就要辭黨主席，接下來就會進入賴清德時代，因為賴清德的民調比較高。

吳子嘉說，賴清德是蔡英文主要關切對象，依這民調發展下去，2022-2024賴清德正常出線可能性大。但對賴清德來說，一則以喜一則以憂，喜的是他民調高，沒意外會出線，但反過來看，意外出線可能性很大，「上次不就意外出現，民進黨總統初選經常出現意外。」

劉寶傑驚呼「所以現在棒打出頭鳥」，吳子嘉說，「這個出頭鳥已經讓今上充滿恐懼感」，2022選舉結果跟黨主席花落誰家，事情攸關重大。

吳子嘉也說，民進黨很多會製造意外的高手如雲，前提是黨主席要握在手上，「不握住黨主席，那意外不會發生。」