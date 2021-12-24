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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨強推「竹竹併」　馬英九：為了個人非常不妥、不具正當性

▲馬英九。（資料照／記者李毓康攝）

▲馬英九。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨立法院黨團總召柯建銘提案修改《地制法》，藉此在2022年大選前拚新竹縣市合併升格直轄市，總統蔡英文不僅大力背書，也呼籲黨員支持，但在野黨齊聲反對。前總統馬英九24日晚間表示，若僅是為一個人而做這個決定，非常不妥，也不具正當性。

柯建銘日前提《地制法》第四條修正草案，將第一項「人口聚居達一百二十五萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市」的「且」改成「或」，藉此在2022年大選前完成「竹竹併」，但在野黨皆其轟是因人設事，背後目的是為了讓8年任期將屆的新竹市長林智堅延續政治生命。

民進黨團24日在立法院會上挾人數優勢將該草案排入報告事項，但院會討論事項時，國民黨團突襲占領主席台，民眾黨團及時代力量黨團也舉標語抗議《地制法》第四條修正草案；在在野黨杯葛下，立法院長游錫堃宣布休息，接著經過朝野協商，柯建銘同意撤回將地制法逕付二讀的提案。

馬英九24日晚間出席「藝之星教會聖誕夜晚會」，會前他受訪被問到「竹竹併」時表示，若僅是為了一個人而做這項決定，非常不妥，應該要大家都討論好，台灣可能還有其他地方也有同樣的需要，應該一併考慮，不要從這個開始，這非一個具有正當性的做法。

媒體追問台灣是否需要第七都？馬英九回應，這都可以討論，但如果這樣做，別的地方也效仿，最後台灣只有直轄市沒有別的了，非常特殊，非常不必要。

對於四大公投結果，馬英九坦言，整體來看國民黨努力不夠，有些地方可以共同檢討。

至於前高雄市長韓國瑜被點名參選2022台北市長或桃園市長，馬英九表示，韓國瑜自己都沒有意願，為什麼要一直派他做這事呢？

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