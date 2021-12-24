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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批基進黨附和「假消息」攻擊朱立倫　國民黨：要參選到處耍小動作

▲國民黨主席朱立倫。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲國民黨主席朱立倫。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對被傳2022御駕親征高雄市，國民黨主席朱立倫24日表示空穴來風，然而此傳言仍遭台灣基進新聞部主任及副主任先後狠酸。對此，國民黨發言人李明璇反擊，「荒謬評論。」要選舉蹭聲量，也該基於事實出發，才有機會爭取民眾認同。

台灣基進新聞部主任、高雄市三民區市議員參選人張博洋24日質疑，「核四倫」當上市長後會主張把核四蓋在高雄嗎？「中國倫」當上市長後，會有樣學樣在這邊推動高雄跟中國城市的統戰論壇嗎？台灣基進新聞部副主任、高雄市左營楠梓區市議員參選人陳子瑜則酸，朱立倫若來選高雄，此舉不但會讓國民黨在2022年地方選舉繼續大敗，自己的政治生命也會墜入深淵。

陳子瑜又稱，二補選還在進行，此刻傳出朱立倫有意佈局高雄，顯然會引來「不務正業」的質疑；另，朱立倫現在的「民粹」人設，走深藍意識形態，對於目前只想要全力推動市政、衝刺經濟的高雄市民來說是浪費大家時間。

對於張博洋與陳子瑜的評論，李明璇反擊，「荒謬評論。」要選舉蹭聲量，也該基於事實出發，才有機會爭取民眾認同，如果基進黨的表現只停留在用假訊息操作假評論的水平，應該頒給這個政黨「出洋相第一名」獎。

李明璇表示，國民黨作為在野黨，監督政府不遺餘力，不像台灣基進只會盲目護航執政黨，在民進黨逼全台灣人吃萊豬時，為虎作倀。台灣基進前立委陳柏惟被罷免後，該黨至今毫無反省之心，成員有意參選議員，卻到處耍盡小動作、四處附和網路上的「假消息」，並成為散布謠言的幫兇，繼續選擇站在民眾的對立面，實在讓人遺憾，這樣的表現還想選議員，真不知哪裡來的勇氣？

李明璇指出，基進黨曾受到民意託付，給了基進黨一席珍貴的立委，結果陳柏惟竟然只會在立法院裡出洋相，除了在國會殿堂口出穢言，還提議「香港人來當兵」、「共軍潛艦挖沙埋伏」等笑話，果不其然，短短一年多的時間就遭到民意反噬，成為我國史上第一位被罷免的立法委員，還不懂得反省與珍惜公眾人物的發言權利。

「台灣基進煽動族群仇恨，是全國公認的的民粹政黨，若想繼續參選台灣的民選公職，就該記取教訓、反省再出發，但台灣基進黨顯然沒有自知之明。」李明璇表示，若基進黨持續提出這種邏輯不通的論點，只想博眼球、蹭聲量，相信高雄市民也都會看在眼裡，不會將珍貴的選票託付給如此素質的候選人。

另外，李明璇強調，網傳朱立倫要選2022高雄市長，全是空穴來風，特定有心人士要帶風向罷了；如朱立倫今日發言，國民黨一定會派出最強、最合適的人選，不讓高雄的治安繼續惡化、不讓高雄的基礎建設繼續擺爛不作為、不讓高雄的空汙繼續殘害高雄市民的健康。

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