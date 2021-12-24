直擊／尷尬！時力寫布條抗議多數暴力　手寫錯字「多一橫」

▲時代力量黨團手寫「堅決反對多數暴力」白色布條疑似寫錯筆劃。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

為促成大新竹合併升格，民進黨立院黨團總召柯建銘日前提出《地方制度法》修正草案，今（24日）經立法院院會表決順利付委，國民黨團、台灣民眾黨團、時代力量黨團會中痛批該修法因人設事，主張應退回程序委員會重新提出，並罕見地一起聚集在議場中央，高呼口號表達不滿。然而，時代力量黨團繪製的「堅決反對多數暴力」巨型布條卻疑似寫錯字，讓「數」字多一橫，意外成為朝野立委討論焦點。

民進黨立院黨團經歷4天3夜排班輪首議場，今天上午將攸關竹竹併的《地方制度法》修正草案排入報告事項，並再提案欲將該草案逕付二讀，引發國民黨團佔領主席台杯葛；下午經協商後，民進黨團讓步撤回逕付二讀提案，但在野黨團仍主張應將該案退回程序委員會重新提出，後經表決，綠營以人數優勢否決在野黨團提案，《地制法》修正草案順利付委。

下午院會表決前，時代力量立委王婉諭、邱顯智、陳椒華舉起用紅字寫著「堅決反對多數暴力」的巨型白色布條進場，隨後3個在野黨團更聚集在議場中央，齊呼「反對多數暴力、反對倉促修法、反對因人設事」口號表達不滿。

有趣的是，時代力量黨團「堅決反對多數暴力」巨型布條卻疑似寫錯字，「數」字多一橫，引發朝野立委好奇，在立法院正式表決前、按鈴7分鐘時齊聚在布條前圍觀，對著布條上的手寫字品頭論足。