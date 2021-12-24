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時力批民進黨「修法當兒戲」　轟挾人數優勢輾壓異見強推竹竹合

▲▼時代力量批評民進黨將地方制度法逕付二讀。（圖／翻攝時代力量臉書）

▲時代力量批評民進黨將地方制度法逕付二讀。（圖／翻攝時代力量臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

民進黨為推動新竹縣市合併升格，於24日將《地方制度法》修正草案逕付二讀，引起在野黨不滿。時代力量24日表示，針對民進黨為了選舉考量、用人數優勢輾壓不同意見的作法，根本是把修法當兒戲。且若修法通過則未來地方首長皆有機會再繼續執政8年，時代力量嚴正譴責這種不經審查、強過法案的操作。

時代力量透過臉書表示，近來縣市升格議題引發高度爭議，然而在各界意見仍分歧的清況下，民進黨團竟打算將《地方制度法》修法草案抽出，跳過委員會討論程序，直接逕付二讀。

時代力量強調，針對民進黨團這樣粗暴的作法，時代力量表達強烈抗議。我們認為，民進黨為了選舉考量、為了讓特定地方首長規避連任限制，蠻橫地用人數優勢輾壓不同意見，根本是把修法當兒戲。

時代力量批評，這次的修法，我們不但沒有看到行政院的版本，甚至該版本也未獲得民進黨全體委員的連署，更不見執政黨針對此議題蒐集民間意見，不論從什麼角度看，都是完完全全的因人設事。

時代力量表示，倘若真的修法通過，未來縣市升格將不再有125萬人口門檻限制，中央握有完全決定權，且升格前任期屆滿的地方首長，將有機會再繼續執政8年。時代力量嚴正譴責這種不經審查、強過法案的操作，全力反對執政黨違反民主的作法。

時代力量認為，縣市合併是重大議題，國會應該更細緻、具體討論，透過更仔細的審查程序，且應召開公聽會或聽證會彙整民意與專家學者意見，慎重看待與處理國土重劃與財政劃分的問題。

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