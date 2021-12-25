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南韓江原道平安夜降暴雪！車輛遭皚皚白雪掩埋　他撞電線桿致停電

▲▼南韓江原道中北部山區地帶、東海岸地區為大雪警報範圍，彌矢嶺地區道路出動剷雪車。（圖／達志影像）

▲南韓江原道中北部山區地帶、東海岸地區為大雪警報範圍，彌矢嶺地區道路出動剷雪車。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓江原道從昨（24）日晚間起，便一連降下大雪，導致嶺東地區傳出各種災情，降雪路滑造成車輛回堵、駕駛孤立無援等，15噸重的除雪車更是追撞一輛現代豪華休旅車，聖誕節平安夜顯得不平靜，束草市、江陵市25日上午因暴雪呈現市區一片混亂，地方政府積極投入剷雪工作。

根據《韓聯社》，南韓江原地方氣象廳今（25）日指出，直至25日上午時為止，束草市積雪量為55.9公分、束草市青湖地區為54.4公分、江陵注文津地區42.7公分、北江陵地區35.3公分、江陵市25.5公分、東海市21.1公分；至於山區的部分，彌矢嶺19.4公分、陳富嶺19.1公分、九龍嶺6.2公分等。

▼南韓江原道嶺東地區降下暴雪，導致束草市市區25日因除雪作業一片混亂。（圖／達志影像）

▲▼南韓江原道嶺東地區降下暴雪，導致束草市市區25日因除雪作業一片混亂。（圖／達志影像）

▲▼ 南韓江原道江陵地區降下暴雪。（圖／翻攝自Instagram@jeonyoungrok）

▲南韓江原道江陵地區降下暴雪。（圖／翻攝自Instagram@jeonyoungrok）

行政安全部中央災難安全狀況室、江原道消防本部、江原警察廳等皆表示，目前為止接獲10起車輛孤立無援、2起車輛動彈不得、2起車禍、2起停電、2起屋頂倒塌；高城郡、襄陽郡、束草市、江陵市傳出10起車輛孤立無援的案件，導致24人受困當中。

25日凌晨1至2時，束草市某山坡地帶傳出車輛打滑，導致行車困難、最後有23輛車被拖吊；高城郡則傳出15噸重的除雪車撞向現代豪華休旅車，導致對方50多歲的駕駛輕傷；東海高速公路也傳出2起車禍案件。

▼南韓江原道江陵市25日降下暴雪。（圖／達志影像）

▲▼南韓江原道江陵市25日降下暴雪。（圖／達志影像）

至於江陵市注文津25日凌晨2時45分則傳出，一輛車撞倒電線桿，導致當地約970多戶住宅停電2個多小時。

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