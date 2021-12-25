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文在寅親自指令特赦朴槿惠！「保密7天」幕僚不知情　暗藏腹黑算計

▲▼南韓前總統朴槿惠。（圖／CFP）

▲南韓前總統朴槿惠入獄4年9個月，終於獲得特赦，是入獄最久的總統。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓前總統朴槿惠因犯下「閨蜜門」干政案等而入獄4年9個月，儘管合計22年徒刑定讞，然考量到其健康惡化、精神狀況不穩，最後於昨（24）日被宣佈特赦。消息指出，其實總統文在寅早在審查委員會舉行的1周前便親自指示法務部長特赦朴槿惠，這項決定甚至連青瓦台幕僚、執政黨內都不知情。外界分析，可能是文在寅趁大選前3個月所做出的「政治算計」。

　＊朴槿惠、文在寅，以及「燭光政府」：

回顧2016、2017年交替之際，隨著韓媒《JTBC》獨家掌握朴槿惠閨蜜崔順實（現已改名為崔瑞原，최서원）丟棄的平板電腦，其爆料內容點燃全國怒火，民眾不惜帶著孩子、手拿白色燭光走上首爾光化門廣場、清溪川廣場的街頭抗議，要求時任總統朴槿惠下台，是為「燭光集會」。

2017年3月朴槿惠被憲法裁判所通過彈劾案後，代表共同民主黨參選總統的文在寅最後於該年5月勝選，靠著燭光集會的聲勢順利進入青瓦台，稱自己是靠著燭光、民主上任的「燭光政府」（촛불정부），然而以燭光政府自豪的文在寅最後卻做出「違反原則」的決定，同意新年特赦朴槿惠出獄、減免罰金，使得原本的支持者深感慘遭背叛，目前包含世越號船難遺族等眾多公民團體皆挺身怒批特赦朴槿惠的決定。

▼首爾10萬人上街頭，要求朴槿惠下台。（圖／達志影像／美聯社）

首爾10萬人上街頭，要求朴槿惠下台。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 朴槿惠出院第2天就前往首爾中央地方法院出庭受審。（圖／路透社）

▲首爾民眾拿著燭光走上寒冬中的光化門廣場。（圖／路透社）

　＊特赦朴槿惠是「貫徹」文在寅的意志？

根據《韓聯社》、《中央日報》、《東亞日報》，其實朴槿惠被包含進新年特赦名單內的消息根本是晴天霹靂，因為文在寅其實長期以來對於是否特赦朴槿惠，是持慎重的立場，包括其曾於今年1月記者會時表示，「現在不是討論特赦的時候」、5月時又表示，「將會斟酌對團結全國所產生的影響、司法正義、全民社會共識後，再做出適當判斷」。

直到今年12月初，南韓法務部矯正本部在擬定新年特赦對象名單時，都還未見前總統朴槿惠、前國務總理韓明淑（한명숙，盧武鉉時期）的姓名，而到12月20、21日召開設免審查委員會時，也只討論一般刑事囚犯、經濟犯罪囚犯，並未包含朴、韓等政治人物姓名。

不過綜合共同民主黨（執政黨）相關人士的說法，其實早在赦免審查委員會召開的一周前，總統文在寅便親自向法務部長朴範界下達指令，將朴槿惠包含在新年特赦名單內，由於是文在寅、朴範界之間的雙向溝通，中間並未有其他幕僚或官員介入，導致直到24日宣布特赦朴槿惠的前一天，青瓦台主要幕僚、共同民主黨內部幾乎都不知情，甚至法務部內也只有極少數人士才知情文在寅做出同意特赦朴槿惠的決定。

▲▼南韓前總統朴槿惠今年7月20日曾住進首爾聖母醫院接受治療。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓前總統朴槿惠今年7月20日曾住進首爾聖母醫院接受治療。（圖／達志影像／newscom）

考量到朴槿惠已入獄4年9個月的時間，比前總統全斗煥、盧泰愚坐牢的時間都還長，加上肩膀手術造成的疼痛惡化、腰間盤受傷等，以及近來傳出精神不穩，9名審察委員中只有少數不同意特赦，最後依赦免法施行原則中的過半數多數決同意特赦。

儘管青瓦台事後表明，特赦朴槿惠的決定並非因政治考量所做出的決定，但如今距離明年3月第20屆總統大選僅剩2、3個月的時間，外界認為此項決定出自於文在寅背後非常深層的「政治算計」，包含在入獄中的朴槿惠、李明博2位前總統中只選擇特赦朴，對此國民力量（最大在野黨）國會議員洪準杓就批評，文在寅做出的特赦決定反而只會造成國民力量內部分裂（親朴＆反朴），讓共同民主黨在明年大選得利。

洪準杓曾於2017年5月代表自由韓國黨（國民力量前身）參選總統，最後敗給共同民主黨的文在寅。

▲▼南韓參選20屆總統大選的4名政治人物，由左至右為李在明、尹錫悅、沈相奵、安哲秀（圖／達志影像）

▲特赦朴槿惠的決定，恐怕影響明年3月大選。南韓參選20屆總統大選的4名政治人物，由左至右為李在明、尹錫悅、沈相奵、安哲秀。（圖／達志影像）

　＊打開「潘朵拉的盒子」：

特赦朴僅惠的決定，對於南韓朝野政壇來說，等於是「打開潘朵拉的盒子」！事實上，國民力量總統候選人尹錫悅（前檢察總長）過去曾擔當崔順實干政案特別檢方偵查組的組長，主導調查朴槿惠、崔順實，然而如今卻不斷呼籲應特赦朴僅惠；至於對於共同民主黨、文在寅而言，如今的特赦決定打破當初「燭光政府」成立的基本原則，此番算計恐怕成為反砍自身的匕首。

►快訊／南韓法務部正式宣布：特赦前總統朴槿惠！
►朴槿惠特赦31日重獲自由　南韓1前總統仍被關！細數青瓦台卸任魔咒
►朴槿惠特赦淚謝文在寅！盤點崔順實、世越號疑雲　消失7小時在整容
►朴槿惠獲特赦！南韓總統大選剩不到80天　對執政黨利弊受矚目

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