憂中國威脅及台海緊張　日本通過史上最大預算案！防衛費創新高

▲ 日本首相岸田信夫視察陸上自衛隊朝霞駐屯地。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本政府24日在內閣會議上通過2022年度預算草案，總額高達107兆5964億日圓（約新台幣26兆415億），近10年來年年創新高，其中國防預算達到5.4兆日圓（約新台幣1.4兆），同樣寫下史上新高。外媒分析，日本持續加強防衛能力，是為因應中國日益增長的軍力及兩岸緊張關係。

《美聯社》報導，這是日本連續第10年增加國防開支，較今年增長1.1%，這也符合日本對美國的承諾，即加強自身防務能力，應對日益嚴峻的地區安全問題。這項預算案仍有待國會批准，但因自民黨及公明黨握有「絕對安定多數」席次，幾乎肯定過關。

日本明年度預算案編列2910億日圓的國防研究及發展經費，較本年度增長38%，還有1000億日圓將用於研發F-X戰鬥機，將成為日本40年來首度自主研發的戰鬥機，目標2035年取代老舊的F-2戰鬥機。隨著中國軍事建設擴展到網路及外太空，日本防衛省也正推動研究用於空中及水下的AI自動駕駛汽車、超音速飛行及其他「改變遊戲規則」的技術。

曾被指為鴿派的日本首相岸田文雄上任後迅速採取強硬政策，認為日本應考慮擁有先發制人的打擊能力，以應對中國軍事建設及北韓不斷增長的導彈及核能力。

在執政黨仍具影響力的前首相安倍晉三月初警告中國國家主席習近平，「台灣有事」等於日本有事，引發北京不滿。《共同社》23日則援引日本政府消息人士說法披露，美日軍方已經擬定一份聯合作戰計畫草案，以因應台灣可能出現的緊急狀況，例如兩岸軍隊發生戰爭。

根據《共同社》，這項計畫指出，美國海軍陸戰隊將在日本九州與台灣之間的日本南西諸島建立臨時基地，以便在台灣發生緊急狀況時及早部署軍隊，日本自衛隊則提供後勤支持及確保彈藥、燃料供應。雙方很有可能在預計1月舉行的外交及國防部長會議上同意開始敲定正式版行動計畫，但勢必引來島上居民抗議。

日本防衛大臣岸信夫24日拒絕回應此報導，僅稱美日已制定應對緊急狀況的行動計劃，也計畫進行更新，但不能透露具體細節。不過他補充，負責談判兩國軍隊地位協議的美日委員會一項決定將允許美軍在日本領土上建立新的基地。

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