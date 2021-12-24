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朴槿惠獲特赦！南韓總統大選剩不到80天　對執政黨利弊受矚目

▲▼ 南韓前總統朴槿惠獲特赦。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓前總統朴槿惠獲特赦。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者廖禹揚首爾24日專電

韓國法務部今天公布新年特赦名單，2017年因閨密案入獄的前總統朴槿惠也在列，對剩下不到80天的總統大選有什麼影響，對執政黨是利是弊，引發各界關注。

總統文在寅在今天宣布特赦朴槿惠後，透過青瓦台發言人表示希望這能成為跨越過去傷痛、邁向和解與統一新時代的契機，但對當年藉朴槿惠爆出閨密干政醜聞之際，以「燭光革命」拿下執政權的文在寅與共同民主黨而言，這項決定是利是弊還有待觀察。

對於當年盼望文在寅上台改革腐敗政府、捍衛韓國法律與民主的支持者來說，文在寅特赦朴槿惠的決定無疑是種「背叛」。韓媒「每日經濟」報導，在法務部公布新年特赦名單短短幾小時後，青瓦台國民請願平台上新增的反對特赦朴槿惠案連署人數就已超過一萬人，但現在被管理者轉為非公開內容。

青瓦台與共同民主黨在特赦消息發布後，都率先劃清界線，強調此決定未與幕僚或黨內討論，無政治意圖。共同民主黨總統候選人李在明也在表示尊重文在寅決定的同時，要求朴槿惠向人民真誠致歉。

不過，也有人認為這項決定對共同民主黨不只有負面影響。韓國聯合新聞通訊社引述共同民主黨人士表示，文在寅可能是為在大選中爭取中間選民的支持而特赦朴槿惠；國民力量黨內也有意見說，特赦朴槿惠可能是針對當年主導調查干政案的尹錫悅，以爭取朴槿惠支持者的認同。

朴槿惠獲釋後的動向也可能影響選情。Newsis報導，朴槿惠曾在2020年國會大選時透過獄中書信為當時在野黨未來統合黨爭取支持，遭批介入大選，雖然未來統合黨最後仍慘敗，但朴槿惠對於保守派支持者的影響力仍不可小覷。

朴槿惠稍早透過律師傳達對國民及支持者的歉意與感謝，表示會專心接受治療，儘早恢復健康、以親自向國民表達謝意，她也說，「深深感謝即使面臨許多困難仍決定給予赦免的文在寅總統及政府當局」。

據律師轉述，朴槿惠事前並不知道會獲得特赦，但得知特赦消息的朴槿惠相當平靜，在律師陪同下看完相關新聞，以口述方式請律師轉達上述訊息。但律師並未透露朴槿惠健康狀況，也未提及她出院後的計畫。

朴槿惠入獄期間多次因肩膀、腰部痼疾入院治療，11月底再次住院，預估最快2022年初才能出院。除身體疾病外也傳出精神狀態不穩定、健康大幅惡化等消息，但法務部予以否認。

媒體問及朴槿惠日後是否可能涉及政壇活動，律師表示，目前還是以治療為主，並強調朴槿惠曾表示恢復健康後希望快點見到家人，在醫院期間不會與政界人士等任何訪客見面。

之前宣布代表新韓半島黨參選總統的朴槿惠胞妹、前育英財團理事長朴槿姈對姊姊獲特赦表達感謝，稱文在寅在韓國政治史上「畫上重大一筆」，有助化解國家分裂，並感謝關心支持朴槿惠健康與特赦問題的各界人士。

朴槿惠與朴槿姈過去感情不好，朴槿惠在弟弟朴志晚涉毒被捕時未前往探視，讓朴槿姈大感不滿，兩人也曾因基金會管理權爭執，朴槿姈甚至被稱為朴槿惠的「最大反對者」，多次批評朴槿惠的施政表現。但在朴槿惠遭彈劾下台、入獄後，朴槿姈卻又出面聲援姊姊，對朴槿惠的評價也出現大幅轉變。

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