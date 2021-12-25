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才說外交抵制　南華早報：美18官員申請簽證參加北京冬奧

▲▼ 北京冬奧。（圖／達志影像／美聯社）

▲北京冬奧將於2022年舉辦。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國6日宣布外交抵制2022年北京冬奧，不派遣官方代表團出席。但南華早報報導，就在白宮宣布此事後，美國為18名官員向中國申請3個月簽證，以便在冬奧期間「支援安全行動」（provide security support），且未來數月將提交另外40名官員的簽證申請。

南華早報報導，美國首批提交的18人名單中，有15人在國務院工作、1人在國防部工作，多數人似乎是中低級別官員。目前尚不清楚中方是否會發放簽證給這批美國官員，但依據知情人士透露，雙方對外交抵制定義截然不同。

北京認為，18名美國官員若來訪，就是違背外交抵制北京冬奧。但華府覺得，此次列入名單的18人並非官方代表，只是為了安全及醫療支持才參加北京冬奧，並不違背白宮6日發布的外交抵制。

美國國務院發言人事後回應，美國並不會派遣官方代表出席北京冬奧。

美國奧會和殘奧會委員會執行官赫希爾施蘭德（Sarah Hirshland）本月曾說，美國將派出約230名運動選手參加北京冬奧，另有65名選手參加北京殘奧會。

在美國宣布外交抵制之後，英國、澳洲、加拿大、紐西蘭、比利時及日本等國相繼跟進。不過，日本政府儘管不派遣官員出席北京冬奧，但拒絕稱此為抵制；依據官方24日說法，日本將派東奧組委會主席橋本聖子等3人代表出席。

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