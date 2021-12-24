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北京冬奧觀眾「鼓掌加油」　不建議「唱歌、吶喊」

▲▼北京冬奧。（圖／路透社）

▲北京冬奧舉辦在即，防疫措施也陸續公布。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

北京冬奧將於明年2月4日登場，北京冬奧組委23日宣布，涉奧人員來華期間，應全程配戴無呼吸閥的N95等同等規格的醫用防護口罩；並提倡觀眾為運動員「鼓掌」加油，不建議「唱歌」及「吶喊」。

北京冬奧組委專職副主席、秘書長韓子榮在新聞發布會上介紹了《北京2022年冬奧會和冬殘奧會防疫手冊》中的6項防疫原則。

首先是疫苗接種方面，韓子榮表示，除了個別運動員和隨隊官員可醫學豁免外，其他所有涉奧人員需要在來華至少14天前完成全程疫苗接種，才可以免除集中隔離，進入閉環管理，並特別建議所有涉奧人員能夠接種新冠疫苗「加強針」。

▲▼ 北京冬奧。（圖／路透）

閉環管理方面，韓子榮指出，閉環內來華涉奧人員和國內直接服務外方的工作人員需要每日進行健康監測和核酸檢測，在閉環內酒店或冬奧村集中住宿，只允許乘坐冬奧專用車輛往返指定閉環場所，不得與閉環外人員接觸，更不得與社會面接觸。

聯絡機制方面，韓子榮提到，《防疫手冊》明定所有來華參加北京冬奧會、冬殘奧會的國際組織均需設置「新冠聯絡官」，負責與冬奧組委成員保持密切聯繫，確保相關組織成員瞭解防疫手冊內容，協助其完成來華前各項準備工作，並做好疫情應急處置等相關協調工作。

檢測方面，韓子榮表示，冬奧會和冬殘奧會期間，閉環內人員每日進行核酸檢測，如檢測和復檢結果為陽性，須接受隔離或治療，並按照手冊規定的流調標準和密接判定標準，瞭解感染者行蹤軌跡盡快鎖定密切接觸者，採取果斷措施阻斷傳播鏈。

▲▼北京冬奧,冬季奧運,京奧,冬奧。（圖／路透）

接觸方面，韓子榮指出，在人群聚集、空氣流通較差的空間，人員密切接觸感染新冠病毒的風險較大，手冊規定要最大限度減少社交活動，並時刻佩戴口罩，盡量避免密閉空間長時間停留、人群聚集和密切接觸。

韓子榮強調，涉奧人員來華期間，應全程佩戴無呼吸閥的N95、KN95、FFP2口罩或同等標準的醫用防護口罩，並建議盡量避免使用共用物品，或在使用前進行消毒。

最後，韓子榮還說，提倡觀眾為運動員鼓掌加油，不建議唱歌和吶喊。

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