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日本不派官員出席北京冬奧　陸：盼日方落實「相互支持」承諾

▲▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

日本政府24日宣布，不派政府官員出席北京冬奧，由日本奧委會主席山下泰裕等3人代表出席。對此，大陸外交部表示，希望並敦促日方將「中日相互支持對方辦奧運會」和「體育非政治化」的承諾落在實處。

大陸外交部發言人趙立堅在例行記者會上指出，中方歡迎日本奧委會等有關人士及日本運動員來華參加北京冬奧會和冬殘奧會，關注日本政府有關表態，希望並敦促日方將中日相互支持對方辦奧運會和體育非政治化的承諾落在實處。

趙立堅強調，中方有信心同各方一道踐行「更團結」的奧林匹克精神，向世界呈現一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會。

▲▼ 北京冬奧。（圖／路透）

日本內閣官房長官松野博一24日宣布，不派政府官員出席北京冬奧，由日本奧委會主席山下泰裕、東奧組委會主席橋本聖子、日本殘奧委會主席森和之3人將代表出席。

不過，對於此舉是否為「外交抵制」，松野博一並未給出明確回答，僅表示「不考慮使用特定名稱」來稱呼日本的出席方式。

原先傳出日本政府打算派出體育廳長官室伏廣治出席北京冬奧，對此，松野博一指出，室伏廣治不出席的原因是北京冬奧採取嚴格防疫措施，無法直接為日本選手打氣，因此決定不出席。

▲▼北京冬奧。（圖／路透）

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