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白宮：美國31日起解除非洲8國外籍旅客入境禁令

▲▼美國疫情／感恩節假期的麻州波士頓洛根國際機場（BOS）。（圖／路透）

▲美國麻州波士頓洛根國際機場（BOS）。（圖／路透）

中央社

白宮發言人穆尼奧斯表示，美國政府將自31日起取消對8個非洲南部國家實施的旅行限制。華府11月鑑於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株快速傳播而祭出限令。

穆尼奧斯（Kevin Munoz）在推特（Twitter）發文表示，美國總統拜登（Joe Biden）「將取消對非洲南部國家實施的暫時旅行限制」，自12月31日起生效。

穆尼奧斯還指出，這項決定是依據美國疾病管制暨預防中心（CDC）的建議。「這些限令讓我們有時間來了解Omicron，我們因此知道，我們現有的疫苗能夠有效對抗Omicron，尤其是接種追加劑之後。」

路透社稍早引述一名白宮高階官員報導，美國政府將恢復允許過去14天到過8個非洲南部國家任一國的外籍人士入境，只要他們抵達美國的班機是在美東時間12月31日零時以後才起飛。

▲▼ 美國疫情／奧蘭多國際機場。（圖／路透）

▲美國奧蘭多國際機場。（圖／路透）

在南非出現Omicron病毒株後，美國為了「以防萬一」，在11月29日宣布，近期去過南非、波札那、辛巴威、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、莫三比克與馬拉威等8國的非美國公民，幾乎全部禁止入境。

這名官員表示，美國公共衛生機關已建議將這項旅行限制解除，因為有鑑於目前境內疫情廣泛傳播，若繼續實施限制，對確診病例數不會有顯著影響。

此外當局相信，沒有必要針對Omicron特製疫苗，現有疫苗及接種追加劑已相當有效。

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