國一生幫拾荒婦撿掉落紙　離開前還點頭致意　感動影片曝光

▲宜蘭國中熊姓學生協助拾荒婦把掉落廢紙歸回原位，事後還禮貌點頭示意。（圖／翻攝自Facebook／黃賜福）
中央社
宜蘭國中學生熊建鈞24日上學時，協助拾荒婦把從腳踏車後座掉落廢紙歸回原位，還向她點頭致意。目擊民眾錄下這一幕說，「這種態度不正是我們要找回台灣的樸實嗎？」
就讀宜蘭國中一年級的熊建鈞24日上午騎腳踏車上學時，見到一名拾荒婦腳踏車後方的回收廢紙類掉落，主動上前幫忙整理，協助廢紙類綁回原位，並在確認綁妥沒問題後，向老婦點頭致意才牽著單車離開。暖心舉動當時被前古亭國小校長黃賜福錄下，並貼在個人臉書分享。
黃賜福說，當時這名學生要離開前，還謙和向老婦點頭致意道別，令人感動，這種態度不正是我們要找回台灣的樸實嗎？
網友說，現在的人很缺這份心，這名孩子的行為，真的值得讓更多人知道和反思，看了也真的很感動，希望我們下一代的孩子也都能關懷社會中需要被幫助的人群。
熊建鈞接受媒體聯訪時說，當時剛好看到老婦回收的物品掉落就幫忙一下，就算上學遲到也要幫忙。
熊建鈞的導師林婉如說，常看到熊建鈞努力把自己的事情完成，一開始覺得他太急，後來才發現，是因為他還想幫不會的同學，才會趕快把自己的事做完。助人對他而言是習慣、沒有特殊原因，就是已內化成他人格的一部分。
林婉如表示，熊建鈞平時零用錢都捨不得花，會存起來捐給貧困者。
宜蘭國中校長連志峯表示，熊建鈞的暖心舉動是種典範教育，也期待其他孩子以熊建鈞為榜樣，讓這個社會更和諧，校方會以適合的方式獎勵熊建鈞。
#看見台灣的希望 今天早上（12/24）在宜蘭市宜蘭國中前，看到一位宜蘭國中的學生，協助做回收的老太太將掉落的回收物整理好，錄影時，已經幫忙將掉落的回收物整理好，但是看到這位學生要離開前，不斷回頭確認老太太是否沒有問題了，並且謙和的致意道別，令人深深的感動，這種態度不正是我們要找回台灣的樸實嗎！ 民視新聞 https://www.ftvnews.com.tw/news/detail/2021C24W0184 聯合報報導 https://udn.com/news/story/7328/5985614 自由時報報導 https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/3779187 中央社 https://www.cna.com.tw/news/ahel/202112240307.aspx?utm_source=LINE&utm_medium=share&utm_campaign=lineuser由黃賜福發佈於 2021年12月23日 星期四
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