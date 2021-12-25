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租透天豪宅當自耕農！他拉拔百盆大麻全栽了：水耕法心血泡湯

記者邱中岳／台北報導

北市刑大接獲線報，1名男子在高雄大寮區承租透天別墅，再透過暗網購買1百顆大麻種子種植，沒想到才剛種2個月準備開採，就被警方鎖定，最後當場全部瓦解，男子無言表示，剛研究完水耕種植的心血，也全部付之一炬。

警方調查，29歲的陳姓男子，遭北市刑大鎖定在高雄一處透天別墅種植大麻，警方在20日前往攻堅，當場逮捕陳姓男子，並起獲百株大麻盆栽，另外還有養殖的相關證物，訊後依毒品罪嫌將陳姓男子送辦。

▲▼北市刑大在高雄查扣上百株大麻盆栽，並逮捕陳姓犯嫌。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市刑大在高雄查扣上百株大麻盆栽，並逮捕陳姓犯嫌(白衣男)。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，陳姓男子原本從事網路球版簽賭，但是因為疫情期間，相關運動賽事均停擺，所以沒有工作之餘，又聽到朋友再說大麻種植，所以透過暗網蒐集相關資料，並且向網友以每顆千元的代價購買1百顆大麻種子。

陳姓男子先在高雄市大寮區，以每個月3萬元承租4層樓獨棟的別墅，然後在裡面以燈光、營養液以及肥料等種植1百盆大麻，沒想到遭警方攻堅全部查扣，警方還在廠查獲水耕工具，陳男也坦承「最近才剛研發水耕」。

▲▼北市刑大在高雄查扣上百株大麻盆栽，並逮捕陳姓犯嫌。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲陳姓男子原本做網路球版，但疫情影響運動停賽，無人下注只好轉作大麻種植。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，陳姓男子在網路上自學種植大麻，原本在疫情後轉型種植大麻，但沒想到還沒開賣就被警方查扣，警方指出，陳男種植的大麻相當漂亮，且目前黑市大麻價格已經達1公克2千元，初步計算獲利不斐。

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