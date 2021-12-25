2賊闖野柳民宅！破窗偷名錶金飾狠撈188萬　2勞力士7萬就賣了

▲鄧姓男子夥同陳姓男子，2人一同租車跑來野柳闖民宅偷勞力士。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者郭世賢／新北報導

新北市萬里區18日發生住宅竊盜案件！鄧姓及陳姓犯嫌從基隆市開車來到野柳港東路一帶，隨機挑選民宅下手行竊，成功竊取8只名錶與一兩黃金，其中3只更為勞力士，但2只已遭變賣，得手金額總價值188萬元。金山警分局偵查隊及野柳派出所經多日查緝並鎖定犯嫌身分後，於23日前往基隆市鄧嫌住處將其拘捕到案，全案偵訊後依加重竊盜罪嫌移送基隆地方檢察署偵辦。

鄧姓男子和陳姓男子2人缺錢花用，18日從基隆開車到野柳港東路一帶，隨機挑選民宅下手行竊。鄧男到案向警方供稱，他18日晚間開著租來的自小客車在萬里街上閒逛，偶遇相識的陳嫌，2人因缺錢花用，臨時起意前往野柳一帶物色適合的行竊目標後，鎖定了港東路上的住宅後，由陳男負責把風，鄧男負責從隔壁棟大門進入，再從屋頂連通道爬到被害人住家陽台，持石頭將窗戶擊碎後成功進屋，總共竊取被害人各式名牌手錶8只、金手鍊5條、金項鍊2條、金戒及金耳環等金飾約一兩，其中還有3只手錶為勞力士，每隻價值至少30萬元，總得手價值約188萬元。

▲▼2人得手贓物總價值約188萬，其中還有3只為勞力士。（圖／記者郭世賢翻攝）



鄧男得手後，立即將偷來財物帶到萬華一帶變賣，由於沒有保證卡，鄧男以7萬元的價格，賤賣其中最貴的2只勞力士，並供稱銷贓的管道是之前坐牢時向獄友請益而來。警方調閱監視錄影帶比對犯嫌所用之車輛，利用手機定位鄧嫌所在位置及居住所後，報請檢察官核發拘票將鄧嫌查緝到案，同時追回一只失竊的勞力士名錶型號為4G71G504，市價約30萬元，另2只遭賤價賣出的勞力士，恐已無法追回；至於同案的陳嫌仍在逃，警方也將持續追查該嫌行蹤，鄧嫌因行竊過程有侵入住宅並毀損門扇的事實，將依刑法321條加重論處。

▲同案的陳姓嫌犯仍然在逃，警方將循線追查，同時依加重竊盜罪移送鄧男。（圖／記者郭世賢翻攝）



金山警分局長林詮峰表示，年關將近，部分不肖人士蠢蠢欲動，也想賺個一筆過好年，警方對於意圖挑戰公權力的不法份子，也會利用各種偵查手段，將犯嫌繩之以法，保障民眾的財產安全。