遊客衝合歡山失望了！盼「聖誕雪」只下2分鐘冰霰　氣象局這樣說

記者高堂堯／南投報導

強烈冷氣團來襲，玉山北峰、主峰首先降雪，不過眾所期待的合歡山雖濕度尚足、溫度始終在0度以上，今天至目前為止尚未降雪，讓大批等待「聖誕雪景」的民眾直呼可惜，僅在近午時分的武嶺周邊短暫降下冰霰，現轉為陰雨濃霧的天氣，最新天氣預報則顯示27日有可能降雪。

▲合歡山今天未降雪，僅在近午時分下冰霰。（圖／民眾提供）

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今天是聖誕節，由於先前氣象預報曾顯示合歡山可能在今天降雪，武嶺從昨晚平安夜到今晨就有不少民眾上山等候，擠爆停車場；不過據中央氣象局監測資料，合歡山今天清晨氣溫約為2度，至日出後更曾上升至8度，而且僅飄落毛毛細雨，全無下雪的足夠條件。

▲合歡山目前為陰雨濃霧天氣。（圖／翻攝公路總局即時監視畫面）

直到快中午的11點多，武嶺周邊氣溫突然下滑至1度左右，雨勢也變大，隨即降下一陣冰霰，米粒般大小的小冰珠嘩啦嘩啦地打在遊客的車窗上，也有遊客興奮地跑上武嶺亭，任由冰霰下在自己的防寒外套上，直呼「下冰霰囉！」似乎稍稍彌補了沒有等到雪的遺憾。

據了解，這陣冰霰僅下了2分鐘就停止，目前武嶺周邊持續下雨、大霧瀰漫，人潮也散去不少；據中央氣象局最新預報，這波冷氣團影響將延續至27日，當天只要溫溼度等條件足夠，3000公尺以上高山仍很有可能再降雪。



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