羅東夜市牛排館老闆「入茅埔城古道」！失聯9天　消防公布特徵找人

記者游芳男、林昱萱／宜蘭報導

羅東夜市一名62歲的游姓牛排館老闆，16日上午出門後就沒在回家過，而游男身上也沒有攜帶手機，讓家人感到非常擔心。對此，警消獲報後緊急動員人力前往救援，同時也公布游男的特徵，希望有登山的民眾如果見到，可以立即與消防局聯絡。

▲▼消防員進入古道找人。（圖／記者游芳男翻攝）

消防局指出，於19日接獲派出所轉報指稱，游男於16日上午離家後失聯，經警方調閱路口監視器後，發現其曾經於16日12時20分騎腳踏車到達冬山鄉茅埔城古道，而從登山口進入後，游男就未折返過、腳踏車也遺留在現場，因此請求派員搜救。

消防局獲報後於19日至24日間，共計投入消防人員44名、空拍機12架次、義消人員73名、林務局人員10名，全力搜尋茅埔城古道自來水遺址、茅埔城、中山亭、相思閣等區域及通往三清宮、梅花湖及香格里拉等路徑。

消防局於今(25)日申請新北市政府消防局支援搜救犬2隻，消防人員2名，協同本局消防人員9名、空拍機3架次、義消人員9名持續投入搜救勤務。另外，消防局也呼籲登山民眾，如果於冬山鄉茅埔城古道發現游姓失蹤名眾(男性，年約62歲，穿著橘黑色短袖上衣及灰色長褲)，請立即撥打119與消防局聯絡。