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聖誕節迎最強冷氣團！全台濕冷「2天僅10度」　山區有望下雪時間曝

▲▼0108大屯山下雪，空拍雪景。（圖／記者林振民攝）

▲25日冷空氣南下，未來幾天山區有望下雪。圖為大屯山下雪。（圖／資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

明（25日）就是聖誕節，中央氣象局表示，25日冷空氣南下，北台灣夜晚低溫僅14度，其他地區約15到18度，而在冷氣團影響下，下周日（26日）至下周二（28日）不論白天、黑夜，各地都有不同程度「冷」的感覺，3000公尺以上高山、北台灣2500公尺以上山區也有機會下雪。

氣象局指出，25日冷空氣南下，水氣偏多，北部及東北部地區有短暫雨，且在基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有較大雨勢發生的機率，其他地區主要為多雲至陰的天氣，偶爾也會有零星降雨；溫度方面，北台灣天氣轉冷，白天高溫預估17、18度左右，中部及花東地區為20到22度，南部地區為22到25度，而夜晚低溫在北台灣僅14度，其他地區約15到18度。

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▲▼下雨,寒流,雨天,天氣,豪大雨,雨傘,撐傘,雷陣雨,梅雨,降雨,冷氣團,行人,冬天,保暖,濕冷,口罩,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

氣象局透露，下周日至下周二清晨，在冷氣團影響下，不論白天、黑夜，各地都有不同程度「冷」的感覺。氣象專家吳德榮於「三立準氣象• 老大洩天機」指出，下周日晚、周一（27日）晨氣溫將降至此波的最低點，平地最低氣溫約可降至10度左右。

氣象局提到，此段期間除氣溫偏低外，配合華南雲雨區東移，除北部及東北部容易下雨外，其他地區也有局部短暫雨，尤其下周一雨勢有機會較為全面，而周六至下周一基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有局部較大雨勢發生的機率，

氣象局提醒，這波冷空氣不排除來到強烈大陸冷氣團等級，溫度低加上降雨，「冷」的感受更加明顯，務必做好保暖的工作。另外，下周日、下周一水氣偏多、氣溫下降，若2個條件有配合，3000公尺以上高山有機會下雪，北台灣2500公尺以上山區亦不排除，其中下雪機率最高的時間預計在下周一，若要上山賞雪請做好相關的準備。

▲▼0108大屯山下雪，空拍雪景。（圖／記者林振民攝)

到了下周二白天，大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團將逐漸減弱，各地氣溫逐漸回升。另外，下周二白天至下周四（30日）迎風面北部及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區恢復為多雲到晴。

氣象局表示，下周五（31日）東北季風增強，北部及東北部地區雲量較多且有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。而周六、下周日中部以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海有長浪發生的機率，提醒民眾海邊活動請注意安全。

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