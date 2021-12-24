屏東大學成立無人機學科考場　嘉惠在地考生就地考照

▲屏東大學成立無人機學科考場 。（圖／屏東大學提供／下同）

記者陳崑福／屏東報導

國立屏東大學於今(24)日在屏商校區VAR體感技術中心二樓，舉辦民航局無人機學科考場揭牌儀式，這也是屏東縣第一個無人機學科考場，開幕首日舉辦無人機學科測驗2場共60名額，很快額滿，並全部通過測驗取得無人機普通證照，考生對於考場的電腦設備及考場環境都相當滿意。

無人機學科考試包含普通級和專業級，民航局近來公告凡證照2年到期需要換證皆需要再考學科，因此學科考試需求相當大。屏東縣目前僅有術科考場，缺乏學科考場，因此考生必須至外縣市考學科，增加交通上的負擔。因此，屏東大學在屏商校區VAR中心成立無人機學科考場，方便民眾報考。

屏東大學校長古源光表示，屏東大學致力於在地服務，讓無人機考生免於到外縣市的考場奔波。未來屏東大學也會扮演無人機教育訓練的推手，培育更多的無人機專業人才。

資訊學院王朱福院長說，無人機是一個新興的產業，應用領域包含農藥噴灑、搜救勘災、VR環景拍攝導覽等，都需要結合資訊技術，屏東大學資訊學院在這些領域都有研發成果，未來也會開設相關課程來結合無人機證照，強化實務教學。

屏東大學AI數位轉型研究中心主任王隆仁表示，無人機未來可以結合AI人工智慧、AIOT智能感應器、5G高速網路，無人機的應用亦可以協助企業轉型，當然這些需要特殊設備的無人機都需要持有證照的專業人士才能進行飛行操控，所以考場的建立有助於無人機的發展。

屏東學科考場負責人也是AI數位轉型中心執行長黃鎮淇表示，自己為了無人機學科考試，還特地開車來回超過3小時跑到虎尾考場，實在很不方便，所以便著手規劃屏東大學無人機學科考場，如今能順利成立，不只方便學生就地考照，也造福在地民眾。