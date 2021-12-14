　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

航程載彈量減少　陸下代艦載機搭無人機組海空打擊群

殲-15準備起飛。（圖／翻攝自新華網）

▲殲-15準備起飛。（圖／翻攝自中國軍網）

軍武中心／綜合報導

大陸於上（11）月迎接殲-15首次在遼寧艦成功起降9周年，近期隨著殲-31艦載版的首飛後，讓外界更好奇解放軍下代艦載機的發展走向。有專家認為，新一代艦載機有可能會參考中國空軍四代機的發展路線，具備隱形、高機動和網絡信息能力，同時與無人機搭配，共同組成以航母為核心的海空打擊群。

殲-15於9年前的11月23日首次在遼寧艦上成功起降，代表著中國航母里程碑式的突破。隨後的9年間這款解放軍唯一在役的艦載戰鬥機，先後完成夜間艦基起降、空中夥伴加受油和夜間空中夥伴加受油等任務，而其中夜間起降技術的突破，使得中國成為世界上少數幾個掌握艦載機飛行員夜間起降技術的國家。

大陸《航空知識》雜誌主編王亞男向《環球時報》表示，中國航母艦載機這些年的各種訓練測試全方位地探索艦載機和航空母艦的組合模式，「現在可以說中國航母已經具備了完整的實戰能力。」他強調，擁有具備實戰能力的航母艦載機編隊，使得大陸在臺海、東海、南海或其他事關國家安全的方向，都有更好的維護力量。

▼殲-15空中「夥伴加油」。（圖／Youtube／Zhang Swen）

▲▼解放軍殲-15空中「夥伴加油」。（圖／Youtube／Zhang Swen）

對於中國新一代航母艦載機的發展方向，王亞男分析，相較於現在的殲-15，新一代艦載機有可能在航程以及載彈量上有所減少，將參考空軍四代機的發展路線，具備隱形、高機動和網絡信息能力。他進一步表示，新的艦載機有可能會成為海空作戰的一個新的戰術節點，利用航程比它更大的無人機作為夥伴僚機，實現有人機與無人機的匹配，共同組成以航母為核心的海空打擊群。

值得注意的是，在今年10月初珠海航展期間殲-15總設計師孫聰才公開表示，大陸國產新型艦載機將會在年內出現，隨後11月初大陸各大軍事網站便流出一架綠皮殲-31試飛照，最引人注目無疑是機身下前部的起落架，以及用於彈射裝置的彈射杆。陸方也在北京航空航天大學一張演講活動海報中，間接官宣新一代艦載戰鬥機命名為殲-35。

▼綠皮殲-31戰機試飛畫面曝光。（圖／翻攝自微博@任益廷Larson）

▲▼綠皮殲-31戰機試飛畫面曝光。（圖／翻攝自微博@任益廷Larson）

►在家拍「慵懶美照」就靠它！

ET快訊
2劑AZ對Omicron「保護力等於0」！醫曝恐怖數據：打了
3縣市大雨今晨11.6℃！雷伊估明轉中颱恐大迴轉　全台變天時

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

航程載彈量減少　陸下代艦載機搭無人機組海空打擊群

重砲登場拂曉出擊　陸軍58砲指部戰備偵巡

戰時扛負灘岸守備　陸軍步兵109旅成軍強化戰力

「這國」軍隊沒錢了！地球上最好非匿蹤戰機「獅鷲」慘趴窩

張競／從USS Zumwalt艦體銹跡談起

社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾

戰鬥民族搶劫遇水逆？過程超落漆　打翻錢箱得手750元...逃跑還慘摔

安全距離當空隙硬插！三寶右切　下秒前車減速...慘「連環撞兩車」

視覺錯亂！穿妄想T恤秒變大UU　心機偽裝升2cup...側面超平坦XD

郭雪芙剛演《華燈》「以為自己是兇手」　劉品言.張軒睿都曾自我懷疑「像新冠」XD

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

少女撿棉被踩破採光罩瞬間墜地　 重摔大喊「屁股好痛」痛苦不已　

KID甜蜜約會被偷拍：不能放過我嗎？　結局反轉…化身小美人魚超配合ＸＤ

周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

當KTV？煎熬哥捷運站扯嗓高歌　遭路人伯火爆怒嗆：洗咧X腰啥

航程載彈量減少　陸下代艦載機搭無人機組海空打擊群

重砲登場拂曉出擊　陸軍58砲指部戰備偵巡

戰時扛負灘岸守備　陸軍步兵109旅成軍強化戰力

「這國」軍隊沒錢了！地球上最好非匿蹤戰機「獅鷲」慘趴窩

張競／從USS Zumwalt艦體銹跡談起

減稅了！雙北停電店家損失　可申請營所稅、營業稅減免　

直擊許光漢、林柏宏雙帥現蹤片場！　《當男人》金牌監製再拍新片

財神愛你！這4星座「會脫貧致富」　第1名暴富指數100分

YouTube公布2021台灣年度排行　療癒系影片最夯《天竺鼠車車》奪冠

進P3要戴2層手套原因曝光　專家揭最怕1種人「個性也要挑」

至少40萬劑疫苗過期將丟棄！　路透：塞內加爾人民接種意願低

高雄「18禁櫥窗豆干厝」直擊　選妃衝炮下場曝光

2名億元頭獎得主「黑痣在同處」遭疑老演員　一查更巧了

龍頭大廠為留人　推出「春節致富指南」：沒有套路、月入4.5萬

俄羅斯動用否決權　反對聯合國氣候變遷和全球安全決議

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

軍武熱門新聞

陸軍步兵109旅成軍扛灘岸守備

軍隊沒錢！地球上最好非匿蹤戰機「獅鷲」慘趴窩

陸下代艦載機搭無人機組打擊群

58砲指部戰備偵巡重砲拂曉出擊

張競／從USS Zumwalt艦體銹跡談起

美國CIA大舉招募中文人才　5徵人條件曝光

美國人比台人愛當兵　網揭殘忍數據

美若介入台海戰爭　將因「這攻擊」慘遭破壞

動員召集預告書線戰時字樣　最新免召規定一次看

F-16太貴　菲律賓想買JAS 39獅鷲

《鋼鐵傳奇：德意志的沈默艦隊》舉辦讀者見面會

美威懾力大減　習近平擬2年內武統台灣

教召變硬課表操好操滿　網不爽：免役應課國防稅

國軍艦隊抵尼國　陸外交部：世界只一個中國

更多熱門

相關新聞

美核潛艦聲納罩撞壞　最新照曝光

美核潛艦聲納罩撞壞　最新照曝光

美軍海狼級核潛艦「康乃狄克號」（USS Connecticut,SSN-22）10月在南海發生碰撞事故後，12日上午駛入加州聖地牙哥軍港。美軍證實，潛艦當初是聲納罩撞壞無法運作。

2021政變連環爆　海地總統遇刺！傭兵潛台灣外館

2021政變連環爆　海地總統遇刺！傭兵潛台灣外館

紅色供應鏈入侵！陽明海運邀標「解放軍伙伴」

紅色供應鏈入侵！陽明海運邀標「解放軍伙伴」

張競／從USS Zumwalt艦體銹跡談起

張競／從USS Zumwalt艦體銹跡談起

《鋼鐵傳奇：德意志的沈默艦隊》舉辦讀者見面會

《鋼鐵傳奇：德意志的沈默艦隊》舉辦讀者見面會

關鍵字：

艦載機無人機解放軍殲-31殲-35航母大陸軍武軍武

讀者迴響

熱門新聞

這職業一夜情發生最高　半數搞上同事

即／桃園7歲女童「12F墜落」！送醫搶救亡

完成2次床戲！鄧佳華堅挺6小時拍完AV累癱

爭鮮「開幕即凍漲」　網卻嘆1現象=漲了

媽媽曝23歲女兒房間　5張照逼瘋萬人

林秉樞劈腿禾馨護理師　逼診所內下跪

前少爺讚《華燈》99%神還原　再曝5秘辛

年輕人不生10大原因　第一名是買不起房

住1年「頂樓露台樓中樓」　屋主超滿意1點

30年期成主流！房貸1000萬月繳34K

KID私下約會日被毀…遭一路跟蹤偷拍！　敲窗大吼

「這5種指甲」會致命！兩指緊貼恐是肺癌

「2人包3600」新郎不高興！他驚呆：很少嗎

25歲暴肥男胸部大　一壓乳汁噴半米

Elkie急切割子瑜刪光合照！　被網狂酸：為錢棄友

更多

最夯影音

更多
社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾

社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾
戰鬥民族搶劫遇水逆？過程超落漆　打翻錢箱得手750元...逃跑還慘摔

戰鬥民族搶劫遇水逆？過程超落漆　打翻錢箱得手750元...逃跑還慘摔

安全距離當空隙硬插！三寶右切　下秒前車減速...慘「連環撞兩車」

安全距離當空隙硬插！三寶右切　下秒前車減速...慘「連環撞兩車」

視覺錯亂！穿妄想T恤秒變大UU　心機偽裝升2cup...側面超平坦XD

視覺錯亂！穿妄想T恤秒變大UU　心機偽裝升2cup...側面超平坦XD

郭雪芙剛演《華燈》「以為自己是兇手」　劉品言.張軒睿都曾自我懷疑「像新冠」XD

郭雪芙剛演《華燈》「以為自己是兇手」　劉品言.張軒睿都曾自我懷疑「像新冠」XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面