航程載彈量減少　陸下代艦載機搭無人機組海空打擊群

▲殲-15準備起飛。（圖／翻攝自中國軍網）

軍武中心／綜合報導

大陸於上（11）月迎接殲-15首次在遼寧艦成功起降9周年，近期隨著殲-31艦載版的首飛後，讓外界更好奇解放軍下代艦載機的發展走向。有專家認為，新一代艦載機有可能會參考中國空軍四代機的發展路線，具備隱形、高機動和網絡信息能力，同時與無人機搭配，共同組成以航母為核心的海空打擊群。

殲-15於9年前的11月23日首次在遼寧艦上成功起降，代表著中國航母里程碑式的突破。隨後的9年間這款解放軍唯一在役的艦載戰鬥機，先後完成夜間艦基起降、空中夥伴加受油和夜間空中夥伴加受油等任務，而其中夜間起降技術的突破，使得中國成為世界上少數幾個掌握艦載機飛行員夜間起降技術的國家。

大陸《航空知識》雜誌主編王亞男向《環球時報》表示，中國航母艦載機這些年的各種訓練測試全方位地探索艦載機和航空母艦的組合模式，「現在可以說中國航母已經具備了完整的實戰能力。」他強調，擁有具備實戰能力的航母艦載機編隊，使得大陸在臺海、東海、南海或其他事關國家安全的方向，都有更好的維護力量。

▼殲-15空中「夥伴加油」。（圖／Youtube／Zhang Swen）

對於中國新一代航母艦載機的發展方向，王亞男分析，相較於現在的殲-15，新一代艦載機有可能在航程以及載彈量上有所減少，將參考空軍四代機的發展路線，具備隱形、高機動和網絡信息能力。他進一步表示，新的艦載機有可能會成為海空作戰的一個新的戰術節點，利用航程比它更大的無人機作為夥伴僚機，實現有人機與無人機的匹配，共同組成以航母為核心的海空打擊群。

值得注意的是，在今年10月初珠海航展期間殲-15總設計師孫聰才公開表示，大陸國產新型艦載機將會在年內出現，隨後11月初大陸各大軍事網站便流出一架綠皮殲-31試飛照，最引人注目無疑是機身下前部的起落架，以及用於彈射裝置的彈射杆。陸方也在北京航空航天大學一張演講活動海報中，間接官宣新一代艦載戰鬥機命名為殲-35。

▼綠皮殲-31戰機試飛畫面曝光。（圖／翻攝自微博@任益廷Larson）