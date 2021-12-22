「台製神器」幫立陶宛保衛國家　國家邊防局：患難才是真朋友

▲台灣捐贈的無人機，幫助立陶宛監視白俄羅斯邊境的難民危機。（圖／翻攝自Twitter/State Border Guard Service / Lithuania）



記者林彥臣／綜合報導

在台灣疫情嚴峻時捐贈疫苗的立陶宛，從今年夏天時就不斷遭遇來自白俄羅斯（又譯白羅斯）的人造難民危機，對此台灣為了報恩立陶宛，也捐贈了一批無人機，協助監視邊境的難民動向。立陶宛「國家邊防局」對此也在推特上表示，「患難才是真朋友」。

立陶宛國家邊防局（State Border Guard Service of Lithuania）在推特上發文表示，「為了加強歐盟與白俄羅斯的東部邊界，立陶宛不僅建造了物理屏障，而且還使用台灣捐贈的監視無人機，這些捐贈是台灣對立陶宛提供疫苗表示『感謝』。」

推文還附上「#疫苗外交」（#vaccinesdiplomacy）及「#患難之交才是真朋友」（#FriendInNeedFriendInDeed）的推特標籤。

對此台灣外交部也在推特回應表示，「我們很高興看到，台灣經貿投資考察團在10月訪問歐盟3國期間，捐贈給立陶宛的無人機獲得很好的運用，我們的國家是天生的伙伴，堅信自由和民主的力量可以為所有人創造更美好的明天。」

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