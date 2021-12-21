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衣索比亞內戰　政府軍吞敗整年靠無人機一夕扭轉戰局

▲▼ 衣索比亞泰格瑞省（Tigray）戰事不斷。圖為村民返回泰格瑞省中南部業琪拉鎮，途中路過數十輛被焚燒的汽車。（圖／路透）

▲衣索比亞泰格瑞省戰事不斷。圖為村民返回泰格瑞省中南部業琪拉鎮，途中路過數十輛被焚燒的汽車。（圖／路透）

文／中央社

無人機近年在幾場區域戰爭或內戰鋒芒畢露。近期非洲衣索比亞內戰，衣國總理阿比也是靠無人機，硬是擊退本已快打入首都的叛軍，徹底扭轉戰局。

政府軍在衣索比亞北部的戰事裡一年來不敵來自泰格瑞省（Tigray）的叛軍「泰格瑞人民解放陣線」（TPLF）而節節敗退，叛軍兵鋒直逼首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa），11月下旬還傳出總理阿比（Abiy Ahmed）親上前線督師。

▲▼ 衣索比亞總理阿比（Abiy Ahmed）。（圖／路透）

▲衣索比亞總理阿比（Abiy Ahmed）。（圖／路透）

然而到12月6日，阿比卻在重要戰線科姆博查（Kombolcha）宣告大捷，大讚全國都為軍隊辦到難以置信的英雄事蹟而驕傲。衣國政府扭轉戰局，很大程度是拜阿拉伯聯合大公國、土耳其提供的無人機之賜。

「紐約時報」指出，從利比亞內戰、亞美尼亞及亞塞拜然為爭奪納卡地區（Nagorno-Karabakh）的戰爭到這次衣索比亞內戰，無人機在傳統戰爭裡益發扮演吃重角色，甚至主宰戰局。

叛軍TPLF首腦狄布瑞琛（Debretsion Gebremichael）昨天致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），表示已下令全軍撤回泰格瑞省邊界附近，理由之一就是不堪「境外勢力提供政府軍的無人機」打擊，映證阿比政府靠著作戰無人機隊逆轉戰事。

紐時指出，過去4個月來儘管美國與區域的非洲鄰國不斷呼籲停火並和平談判，阿聯與土耳其仍私下提供阿比政府一些新式無人機。

這批無人機在戰場發揮重大作用，痛擊沿著高速公路向首都挺進的叛軍與補給車隊。叛軍最後沿路北撤約430公里，數月來攻下的戰果盡失。

對阿比來說這些無人機來得及時。他在獲得諾貝爾和平獎一年後的2020年11月揮師泰格瑞省，與鄰邦厄利垂亞領袖協同作戰進剿TPLF叛軍。但衣國政府軍卻被叛軍逐出泰格瑞省，輸得灰頭土臉。叛軍乘勝追擊，今年11月一路打到首都北方136公里的底比別翰（Debre Birhan）鎮。

但在如同蜂群般的無人機出現上空朝部隊與補給車隊密集炸射後，叛軍此後再沒能推進。一名叛軍指揮官告訴紐時：「有時會有10架無人機臨空，在開闊地面與道路上，不難想像我們猶如活靶。」

西方與衣索比亞官員透露，自戰爭開始，阿聯就訓練並提供大量援助給衣國精銳的共和衛隊，並協助操作無人機發動空襲，打掉叛軍的重砲與軍火庫。

拜登政府今年1月上台並展開施壓後，阿聯一度停止為衣國操作無人機，但最近幾個月在新一批中國製無人機投入後，阿聯又恢復助戰。

另一方面，衣國與土耳其間的協作相對更公然。阿比今年8月與土耳其總統艾爾段簽署軍事協議，取得土國的拜拉克塔TB2無人機（Bayraktar TB2），正是這款無人機讓亞塞拜然在納卡戰爭裡打趴亞美尼亞。

土耳其無人機對許多尋求有實戰經驗、相對便宜且沒有惱人附加條件的非洲國家極具吸引力。艾爾段今年10月出訪奈及利亞、多哥、安哥拉等非洲國家後自誇「在非洲，走到哪都有人想要我們的無人機」。

阿比政府的無人機隊規模不大，據各方估計不過也就幾十架，且操作、維修和彈藥供應所費不貲，但就是能對沒有無人機的叛軍構成強大威脅。

華府智庫新美國基金會（New America Foundation）的無人機作戰專家辛格（Peter W. Singer）指出，衣索比亞和利比亞等地的無人機作戰與1930年代西班牙內戰很像，當時境外大國也利用西國內戰測試新軍事技術並評估國際反應，「這是戰爭結合作戰實驗」。

不過辛格仍認為技術不能保證勝利，「美國在阿富汗也有部署無人機，但塔利班卻堅持了20年，人的意志才是戰爭結果的依歸」。

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