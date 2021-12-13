半裸男怒闖北藝大！沒見到校長要開賓士撞　他親曝鎮幕後真相

記者黃宥寧／台北報導

57歲李姓男子今年9月9日撥打電話到學校恐嚇「如果見不到校長，要開賓士車衝撞行政大樓」豈料撂完話後，赤裸上半身開著2百萬起跳的賓士C-class轎車，衝撞校長室所在的行政大樓，隨即遭警方逮捕。警詢、偵查時，他矢口否認有恐嚇，辯稱學校要他自動離職，他不願，他也已經事先告知校方，並未無理取鬧。士林地檢署偵結，依恐嚇危害安全罪嫌將他起訴。

李男從2008年1月1日起擔任北藝大約聘宿舍管理員，因與學校間有勞資糾紛，在9月9日下午4時26分許，撥打電話到住宿中心及校長室嗆「如果見不到校長，要開賓士車衝撞行政大樓」26分鐘後，他果然開著賓士C-class轎車闖入校園，並企圖想以車爬上樓梯衝撞行政大樓。

▼李姓舍監開2百萬賓士車衝進校園，整台車卡在樓梯間，舍監赤裸上半身遭警方壓制。（圖／記者邱中岳翻攝）

李姓男子的賓士車底盤卡在樓梯動彈不得，李男隨即下車將車上物品灑落滿地，現場有飯店的拖鞋、枕頭以及大麻等，路過師生發現緊急報警處理，警方獲報後也隨即派人趕往現場處理，並當場控制上身全裸的李姓男子。

警詢、偵查時，李男否認有恐嚇犯意，辯稱是因為校方請他自動離職，但他不願意，因為無法達到他的訴求，所以事先才會告知他要開車衝撞行政大樓，對此他並沒有無理取鬧。

士林地檢署根據校方教務長證述、學生事務長秘書證述、現場照片及監視器畫面，認定李男涉犯刑法第305條恐嚇危害安全罪，對此依法將他提起公訴。