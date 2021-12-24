屢提逕付二讀遭轟「綠色獨裁」　柯建銘：這也是議事程序的一種

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立院黨團經歷4天3夜排班輪首議場，今（24日）上午順利將攸關竹竹併的《地方制度法》修正草案排入報告事項，並再提案欲將該草案逕付二讀，引發國民黨團大表不滿「突襲」佔領主席台，藍綠一度爆發推擠衝突，立法院長游錫堃只好宣布院會休息，議事空轉數小時。民進黨立院黨團總召柯建銘下午受訪說，逕付二讀也是程序的一種，不過現在協商好，該草案將交付委員會審查。

▲國民黨立委今天再度佔領主席台。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

民進黨團今天上午在院會處理議事日程草案時，提案將《地制法》修正草案逕付二讀，而早有準備的國民黨立委陳玉珍一發現，立即大喊「逕付二讀」，國民黨立委隨即一湧而上，「突襲」佔領主席台，砲轟這是「英（總統蔡英文）人設市（直轄市）」、「狼狽為堅（新竹市長林智堅）」的修法；時代力量黨團總召邱顯智也在受訪時痛批「大開民主倒車」；台灣民眾黨團則拿出自備的移動式擴音機，大罵「綠色獨裁的時代來臨」。

據了解，經過朝野黨團私下協商，民進黨團同意撤回逕付二讀的提案，同意將該案付委審查，但國民黨團仍擬提案將該草案退回程序委員會，料下午院會將上演表決大戰。

柯建銘今天下午受訪說，逕付二讀也是議事程序的一種，現在協商好就是付委審查，「那我們就來付委嘛」，如果國民黨又反對付委，就可能需要表決。

媒體追問，昨天立法院黨團協商時，民進黨團願意讓步，針對總預算案逕付二讀提出復議，被解讀成是為推動《地制法》逕付二讀。柯建銘說，立法院很多事情是連動的，至於哪一關走過、要走哪一關，當然民進黨團都有一些沙盤推演。

媒體問及，是否是因為總統蔡英文給了壓力，所以今天才故意提出逕付二讀？柯建銘反問媒體，「這跟總統有什麼關係？跟總統沒有關係啦！」