▲民進黨為「竹竹併」逕付二讀　王惠美嗆：彰化升格當仁不讓

記者唐詠絮／彰化報導

民進黨擬修改《地方制度法》，若修法成功，新竹縣市有望在2022年合併升格，彰化縣長王惠美今天「在就職三周年」典禮中，指出械產業支撐全國，甚至有隱形冠軍在全國、在中部都居於關鍵地位，對整個台灣過去、現在及未來，彰化絕對是無法忽視的存在。向蔡英文總統喊話，彰化升格 「當仁不讓」。

▲彰化縣長王惠美就職三周年。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

王惠美表示，彰化縣升格改制直轄市」，在台灣發展史上有所謂的「一府二鹿三艋舺」，台南、台北和彰化都曾在台灣史上扮演著特殊經貿地位及歷史意義，現在台北和台南都是直轄市了，而彰化則是六都以外的人口數最大縣，如果彰化能夠升格，對區域治理、財政、以及公務人力都有正面助益，也是改變彰化未來發展的新契機。如今提案在議會已經順利通過，更感謝議會及立委的支持。

王惠美指出，總統召集會議討論直轄市升格議題，會議中只對未滿125萬人的新竹縣市合併升格有共識，鄭重向蔡總統報告，彰化雖然沒有護國神山，但彰化人口數早已達升格直轄巿法定門檻125萬人，不用修法就可以升格。

王惠美強調，且彰化機械產業支撐全國其他產業發展、在全國、在中部都居關鍵地位，對整個台灣過去、現在及未來，彰化絕對是無法忽視的存在，基於國土平衡及區域均衡發展，升格第七都彰化當仁不讓。我們也要呼籲縣籍不分黨派的立委民代，請站出來和我們一起努力爭取彰化升格直轄市。