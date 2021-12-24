綠舊招重用！賴香伶轟「不到一天原形畢露」：游錫堃無力處理柯建銘

▲在野黨24日在立法院會上抗議民進黨團欲將《地制法》修正草案逕付二讀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨立法院黨團本周在《地制法》修正草案及將明年度中央政府總預算案從委員會抽出逕付二讀上，被在野黨砲轟。民進黨24日將後者依昨日黨團協商決議，回復至原各委員會審查階段；但同日「舊招重用」，試圖把《地制法》修正草案逕付二讀，最後在國民黨團杯葛及朝野協商下，民進黨團總召同意撤回。對此，民眾黨立委賴香伶在臉書痛批，謙卑不到一天就原形畢露，國會議長無力處理柯總召。

賴香伶表示，引起在野黨集體反對的111年度總預算案逕付二讀提案，24日總算是在民進黨團自己提出復議後，推翻自己的提案下落幕。原本大家以為這是受到各方壓力下的回應，結果沒想到執政黨的「謙卑」不到一天，馬上在剛剛院會上，夾著人數優勢準備將爭議更大的《地方制度法》第四條修正草案提案逕付二讀，全都不演的。

賴香伶指出，為了達成新竹縣市的合併升格直轄市，由柯建銘領銜的《地制法》修正提案，讓升格直轄市所須具備的「人口聚居達125萬人以上」要件變成可有可無，只剩下空泛的，可以由行政權自已詮釋「在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要」的要件。

賴香伶又指，如果這樣的草案通過，台灣即將有9個直轄市，除了讓人覺得荒謬，最大的問題是其他非直轄市的國民，在資源分配有限的情況下，將面臨進一步被邊緣化的處境，而所謂的國土規劃也將淪為空談。

賴香伶批評，由於這個提案不具備足夠的正當性，民進黨為了可預見的後續修法過程所必然出現的爭議，今天乾脆在院會通過逕付二讀的提案，再度略過委員會的審查程序，完全不顧其他在野黨的反對，而這個案子從總統蔡英文下軍令狀的那刻開始，就已經注定立法權監督行政權這件事情，在民進黨完全執政下是不切實際的幻想。