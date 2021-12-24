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見靈堂前被扯髮逼下跪影片　高嘉瑜悔「自己怎被控制成這樣」

▲▼ 高嘉瑜、林秉樞。（圖／記者屠惠剛攝、記者黃彥傑攝）

▲高嘉瑜（左）、林秉樞（右）。（圖／記者屠惠剛攝、記者黃彥傑攝）

記者黃哲民／台北報導

新北地檢署偵辦立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案，昨（23日）首度提訊在押的林男，據悉，檢方訊問重點為高嘉瑜提告8項罪名，林男對此的供詞。高嘉瑜本周二（21日）第二度到檢方應訊，看見自己在林母靈堂前遭林男扯髮逼下跪影像，慨嘆自己「當時怎會被這種人控制成這樣」，心情五味雜陳，目前希望檢方趕快查明私密影像有無被林男私藏，並讓林男獲得應有的懲罰，「一罪一罰，從重量刑」。

媒體先前披露高嘉瑜於今年（2021年）11月24日林秉樞母親告別式當天，在禮儀公司櫃臺遭林男責罵、林男還警告櫃臺人員不准給高嘉瑜口罩戴的畫面，高嘉瑜苦笑無助神情令人印象深刻，但高嘉瑜其實在禮儀公司包廂內，還遭林男扯髮逼下跪羞辱。

▲▼林秉樞在移送地檢署過程中爆出驚人之語，強調私密影片是「高嘉瑜掌鏡的」。（圖／記者黃彥傑攝）

▲林秉樞在移送地檢署過程中爆出驚人之語，強調私密影片是「高嘉瑜掌鏡的」。（圖／記者黃彥傑攝）

檢方指揮警方調取這段畫面，本周二第二度傳訊高嘉瑜比對她所告林男8項罪名的內容時，也讓高嘉瑜首次觀看這段畫面，包括高嘉瑜遭林男拉扯頭髮、強摘帽子與口罩，只因副總統賴清德不能來參加林母公祭，就被逼跪在林母靈前道歉。

據悉，高嘉瑜看了覺得很不堪，慨嘆自己「當時怎會被這種人控制成這樣」，當時可能覺得林男因母喪而心情不好，所以一直順著林男，即使已遭羞辱，仍顧全林男顏面而沒斷然離開、不惹林男再生氣，但現在很後悔，覺得「姑息只會養奸，息事不能寧人」。

▲▼高嘉瑜召開「性別暴力零容忍！誰作被害人後盾？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高嘉瑜召開「性別暴力零容忍！誰作被害人後盾？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

高嘉瑜目前共告林秉樞8項罪名，包括今年11月11日到13日在板橋馥都飯店房內遭施暴、逼簽自白書的傷害、恐嚇、強制、私行拘禁罪嫌，以及拍攝私密影片、冒用她帳號po文的妨害風化、妨害秘密與妨害電腦使用罪嫌，加上林男在押與律師接見時，當眾揚言高嘉瑜收他400萬元與名表，涉犯妨害名譽罪嫌。

不過高嘉瑜最擔心的，是和林秉樞交往所拍私密影像有無外流，目前僅知檢警查扣林男數張記憶卡，但不知林男是否已將影像副本藏放雲端空間，本周二應訊時，檢方沒讓高嘉瑜比對扣案黑色豆腐頭隨身碟內檔案，高嘉瑜請求檢方盡快還原林男被扣案的手機，從LINE等通訊對話紀錄，查明林男有無散播私密影像行為，不管是高嘉瑜本人的，還是其他受害女子。

本案爆發至今將近1個月，林秉樞也從本月（12月）2日被新北院裁定羈押禁見，新北檢緊鑼密鼓偵辦，因案情受矚目，加上林秉樞被解送新北地院召開聲押庭途中大放厥詞，引起非議，檢方對偵辦進度保密，沒透露昨提訊林男的內容。高嘉瑜希望林男得到應有的制裁，就是「一罪一罰，從重量刑」。

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