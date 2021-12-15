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林秉樞以「護理師男友」打疫苗　柯文哲：可憐的高嘉瑜！愛到卡慘死

▲▼柯文哲視察昆明實驗室。（圖／記者張榮恩攝）

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者張榮恩攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨立委高嘉瑜被男友林秉樞毆打案越演越烈，扯出黨內派系互鬥、網軍、特權疫苗等爭議。過去與高嘉瑜友好的台北市長柯文哲表示，可憐的高嘉瑜一世英明、看起來很精明的樣子，不知為何變成這樣，「愛到卡慘死。」

柯文哲日前接受中廣新聞網「千秋萬世」訪問的預錄影片於15日播出，談及高嘉瑜、林秉樞議題，柯文哲直言，「可憐啊！高嘉瑜一輩子精明，怎麼⋯愛到卡慘死。」

針對林秉樞涉嫌施打特權疫苗，柯文哲表示，「特權是一定有的！這我都知道。」不是只有台北市有好心肝事件，「每個縣市都有啦！我們都非常清楚。」但台北市被電子顯微鏡檢視，可是這種事，他認為不要太過分就好了。

被問到林秉樞以「護理師男友」身份施打疫苗，台北市政府是否會調查？柯文哲說，會調查，北市開放殘劑是給工作人員及其家人，「請問同居男友算不算家人？」主持人王淺秋質疑，一般認定應該不算，「萬一男朋友女朋友很多呢？」柯文哲則說，「那個就是同時劈腿好幾個，可憐的高嘉瑜。」

柯文哲認為，高嘉瑜一世英明，看起來很精明的樣子，不知道為什麼會變成這樣，所以外界才說「男人怕入錯行，女人怕找錯郎。」

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