耶誕＋跨年＋五月天演唱會　搭這種交通工具最快抵達世運主場館

▲五月天要在高雄歡唱耶誕以及跨年夜。（資料圖／相信音樂提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市跨年即將迎來天團五月天，他們將在左營世運主場館舉辦演唱會，分別是25、26、31日及111年1月1日，楠梓分局提醒世運大道雙向管制封閉。管制時間為演唱會舉辦的當天下午14時至晚間23時30分管制車輛通行，而12月31日的跨年夜則為下午4時至1月1日凌晨2時30分管制通行。

高雄市楠梓分局表示，世運大道管制期間，左楠、世運路口及左楠、宏毅一路口將配合管制措施，禁止車輛迴轉，且左楠路沿線(世運大道至後昌路)雙向禁止臨時停車，軍校路段(軍校路608巷至世運大道)，亦於道路中線擺設交通錐管制禁止車輛迴轉，雙向禁止臨時停車。

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▲高雄市五月天演唱會周邊交通管制 。（圖／楠梓分局提供）



主場館周邊左楠路及軍校路段除原有機車停車格位可供停放機車外，軍校路段緯六路至緯九路二側，由交通局規劃開放為臨時機車停車場，請用路人參照現場引導指示牌停放機車。汽車停車部分則須參照交通局規劃之外圍停車場停放，再搭乘捷運或接駁專車抵達會場。

交通管制期間，楠梓分局將於各重要路段增派警力維持現場交通秩序。另為確保用路人交通安全，提醒民眾配合現場交通警察指揮並注意相關交通管制措施，並儘量搭乘大眾運輸系統，以避免散場期間道路壅塞。

楠梓分局長陳文耀呼籲，世運主場館鄰近捷運世運站，交通便利，請樂迷多搭乘捷運步行前往，以節省寶貴時間。主辦單位另加開由高鐵、台鐵新左營站至會場接駁車，歡迎樂迷們多加利用。另跨年夜捷運延長營運時間至1月1日凌晨2時；台鐵延長營運至1月1日凌晨2時30分，樂迷們可多利用接駁車及捷運至台鐵新左營站轉乘。

▲高雄市五月天演唱會周邊交通管制 。（圖／楠梓分局提供）

▲高雄市五月天演唱會周邊交通資訊 。（圖／楠梓分局提供）